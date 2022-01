W dobie pandemii Michał Bajor upodobał sobie opowiadanie anegdot na swoim Instagramie, zazwyczaj w formie wideo. Tydzień temu uraczył fanów opowieścią, jak został w sklepie wzięty za 80-latka. Teraz przywołał historię o tym, jak pomylono go z pewnym gwiazdorem disco polo.

"Nocą podjechaliśmy pod jeden z hoteli na południu Polski, gdzie był koncert na drugi dzień. To było nie tak dawno, chyba w ubiegłym roku. Wcześniej zadzwoniłem do recepcji, że będę. Tam często nocujemy, więc pani powiedziała, że czekamy. Poprosiłem, żeby pan portier wiedział, że przyjeżdża nasza grupa. 'Oczywiście, zaraz przekażę, że panowie zaraz podjeżdżają'" - Bajor opowiada na wstępie.

"No i podjeżdżamy pod ten hotel. Wysiadamy - ja, kierowca, menedżer i pianista. Podbiega do mnie portier, którego nigdy nie widziałem, jakiś nowy, młody chłopak i mówi do mnie: 'Pan z Bayer Full?'. Umarłem! Pozostała trójka schowała się za samochodem" - relacjonuje pełną groteski sytuację.

Piosenkarz postanowił nie przerywać tej farsy... "Mówię: 'Tak, ja z Bayer Full'. 'No, bo właśnie czekam na pana, bo pani z recepcji powiedziała, że przyjedzie Bayer Full i że to właśnie pan będzie z grupą. To bardzo mi miło'. Wziął walizkę i poszedł. No i my jako Bayer Full poszliśmy za nim do recepcji" - zdradza finał historyjki.

"Bajor Full czyli... Bajor z zespołem. Wszystko się zgadza" - komentuje dowcipnie jedna z obserwatorek piosenkarza.

Przypomnijmy, że dowodzony przez Sławomira Świerzyńskiego zespół Bayer Full zaliczany jest do czołówki nurtu disco polo. Pod koniec roku grupa świętowała swoje 40-lecie na scenie.