O wydarzeniu Michał Bajor doniósł na swoim Instagramie.

"Drodzy Moi! Za mną dzisiejszy cudowny koncert w Krakowie ze wspaniałą publicznością. No, ale niestety na końcu zgrzyt. Po wyjściu z sali koncertowej Kina Kijów okazało, że ktoś wyrwał i ukradł z tyłu mojego samochodu tablicę rejestracyjną" - napisał.

Piosenkarz ma dwie hipotezy dotyczącego tego incydentu...

"Mam nadzieję, że zrobił to zwykły złodziej i oczywiście zgłosiłem to już na policję, ale jeśli dokonał tego ktoś z moich widzów dla zabawy lub dla zaimponowania komuś, to bardzo proszę, żeby zachował się honorowo, skontaktował się z moim agentem i oddał tablicę, jak najszybciej, bo przede mną spore kłopoty" - pisze Bajor.

Reklama

Jedną z niedogodności związanych z utratą tablicy jest to, że nie można korzystać z auta, które pozbawione jest tego oznakowania.

Instagram Post

Gdy jedna z fanek zasugerowała, że być może tablica po prostu odpadła mu podczas jazdy, artysta podkreślił, że jednak została ona wyrwana.

Bajor zawitał do Krakowa w ramach trasy koncertowej promującej jego ostatnią płytę z przebojami włoskimi i francuskimi "Kolor Cafe". Wcześniej z powodu pandemii artysta bardzo długo nie koncertował. Nieobecność na scenie wykorzystał na kontakt z fanami poprzez media społecznościowe, w czym pomogło mu założenie konta na Instagramie. Swoje tournée rozpoczął na początku października.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Szpak o Michale Bajorze TV Interia