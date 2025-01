Debiutancki album Blog 27 przyniósł takie przeboje jak "Uh La La La", "Hey Boy" czy "Wid Out Ya". Zespół miał okazję występować u boku Tokio Hotel podczas ich trasy koncertowej. Ich charakterystyczne utwory i styl uczyniły z Blog 27 ikonę rodzimego emo wśród millenialsów.

Pod koniec 2006 roku Alicja Boratyn opuściła zespół. Powodem były konflikty artystyczne z Tolą. Rok później wydała solowy album, który nie zdobył jednak szerszego uznania. Tola Szlagowska kontynuowała działalność pod szyldem Blog 27 do 2008 roku. Później wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozwijała się muzycznie.

"Bycie w Polsce jest dla mnie skazywaniem się na to, żeby być do końca nieszczęśliwą i trochę sfrustrowaną. Być może gdzie indziej też będę sfrustrowana, to nie jest tak, że są miejsca idealne, ale tutaj jest wyjątkowo źle. Ja po prostu już nie mogę tu wytrzymać" - mówiła Tola w rozmowie z "Wprost".