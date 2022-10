Reedycja albumu "The Number of the Beast" wyjdzie 18 listopada. Będzie zawierała m.in. muzykę z oryginalnego albumu, wzbogaconą o utwór "Total Eclipse", który wówczas znalazł się jedynie na stronie B singla "Run to the Hills" oraz album koncertowy "Beast Over Hammersmith", nagrany w londyńskiej hali Hammersmith Odeon zaledwie kilka dni przed wydaniem "The Number of the Beast".

Płyta z 1982 roku przyniosła zespołowi ogromny sukces komercyjny i dziś zaliczana jest do klasyki heavy metalu. Była pierwszym krążkiem Iron Maiden, który trafił na szczyt brytyjskiej listy albumów, a zarazem dotarł do pierwszej czterdziestki amerykańskiej listy Billboard 200.

Na "The Number of the Beast" po raz pierwszy zaśpiewał nowy wówczas wokalista Bruce Dickinson, a na perkusji po raz ostatni zagrał Clive Burr, którego zastąpił Nicko McBrain.



Iron Maiden - legenda nurtu New Wave of British Heavy Metal

Iron Maiden to brytyjski zespół heavymetalowy pochodzący z Londynu. Grupa powstała 25 grudnia 1975 roku z inicjatywy basisty i głównego kompozytora Steve'a Harrisa. Pierwszy koncert odbył się 1 maja 1976 roku w St. Nicks Hall w Londynie. Twórczość grupy stanowi wzorzec muzyki heavymetalowej.

Zespół uważany za jeden z najwybitniejszych w historii rocka nagrał kilkadziesiąt album studyjnych i koncertowych. Przez lata wielokrotnie zmieniał się skład grupy. Jedyną osobą z pierwotnego składu Iron Maiden jest jej założyciel, kompozytor i basista Stephen "Steve" Percy Harris. U jego boku występują także: Bruce Dickinson (wokal), Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers (gitary) oraz Nicko McBrain (perkusja).



