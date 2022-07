Wierni fani Iron Maiden na koncert swoich idoli czekali dwa lata - pierwotnie występ w Warszawie miał się odbyć w lipcu 2020 r., a później w czerwcu 2021 r. Zmiany terminu były spowodowane oczywiście pandemią koronawirusa. Na PGE Narodowym fani stawili się nader licznie, by przed sceną wspierać metalową legendę.

Zadanie rozgrzania publiczności otrzymali goście specjalni - dowodzeni przez wokalistkę Sharon den Adel Holendrzy z Within Temptation i Lord of the Lost, niemiecki zespół grający rocka gotyckiego.

Within Temptation przed Iron Maiden.

Iron Maiden w Warszawie

Bohaterowie wieczoru w ramach trwającej trasy "Legacy of the Beast Tour" nie skupiają się tylko na promocji ostatniego albumu "Senjutsu", ale od tego materiału rozpoczął się występ w Warszawie. W pierwszej kolejności grupa wykonała trzy utworu z tej płyty: tytułowy "Senjutsu", "Stratego" i "The Writing on the Wall".

Legenda równie mocno postawiła na dwa klasyczne albumy z pierwszej połowy lat 80. - "The Number of the Beast" (1982) i "Piece of Mind" (1983). Nic w tym dziwnego, skoro z nich przypomniała odpowiednio takie klasyki, jak "Hallowed Be Thy Name", "Run to the Hills" i "The Number of the Beast" oraz "Flight of Icarus", "Revelations" i "The Trooper".

Sporą ciekawostką były numery "Sign of the Cross" i "The Clansman", w których w oryginale z Iron Maiden śpiewał Blaze Bayley, wokalista grupy w latach 1994-1999. Płyty "The X Factor" i "Virtual XI" nie przypadły do gustu krytyce, a sam zespół przywrócił te nagrania do setlisty dopiero na obecnej trasie, po kilkunastoletniej przerwie.

Iron Maiden w koncertowym wydaniu nie szczędzi na oprawie towarzyszącej spustowi metalowej surówki - nie zabrakło brytyjskiego myśliwca podwieszonego nad sceną, wymachiwania polską flagą przez Bruce'a Dickinsona, efektownych wizualizacji czy potyczki z maskotką Eddiem, tym razem w przebraniu samuraja, zgodnie z grafiką towarzyszącą płycie "Senjutsu".

Iron Maiden w Warszawie.

A poza tym klasyczne galopady basisty Steve'a Harrisa, wokalne popisy Dickinsona, gitarowe potyczki trójgłowej bestii (Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers) i kanonada bębnów Nicko McBraina. Czego chcieć więcej?

Publiczność na koncercie Iron Maiden w Warszawie

Iron Maiden - legenda nurtu New Wave of British Heavy Metal

Iron Maiden to brytyjski zespół heavymetalowy pochodzący z Londynu. Grupa powstała 25 grudnia 1975 roku z inicjatywy basisty i głównego kompozytora Steve'a Harrisa. Pierwszy koncert odbył się 1 maja 1976 roku w St. Nicks Hall w Londynie. Twórczość grupy stanowi wzorzec muzyki heavymetalowej.

Zespół uważany za jeden z najwybitniejszych w historii rocka nagrał kilkadziesiąt album studyjnych i koncertowych. Przez lata wielokrotnie zmieniał się skład grupy. Jedyną osobą z pierwotnego składu Iron Maiden jest jej założyciel, kompozytor i basista Stephen "Steve" Percy Harris. U jego boku występują także: Bruce Dickinson (wokal), Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers (gitary) oraz Nicko McBrain (perkusja).



Iron Maiden już kilkanaście razy koncertował w Polsce. W sierpniu 1984 roku grupa zagrała w Polsce pięć koncertów w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Zabrzu. Po raz drugi grupa pojawiła się w Polsce w 1986 r. promując album "Somewhere in Time". Warszawski koncert odbył się 25 września 1986 r. w Hali Torwar. Kolejne koncerty odbyły się w 1995, 1998 i 2000 r.

W nowym stuleciu Iron Maiden odwiedzał Polskę jeszcze ośmiokrotnie. Po raz ostatni Brytyjczycy zagrali dla polskiej publiczności podczas trasy "Beast World Tour" 27 lipca 2018 r. w krakowskiej Tauron Arenie.

W trakcie 40-letniej kariery scenicznej artyści zostali wyróżnieni licznymi nagrodami muzycznymi. włączając w to m.in. Grammy Awards, Brit Awards 2009, Silver Clef Award, Public Choice International, Classic Rock Roll of Honours Awards, Metal Hammer Golden Gods Awards, Nordoff Robbins Award oraz Ivor Novello Awards.

