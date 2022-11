Największe przeboje Jerzego Połomskiego. "Bo z dziewczynami", "Cała sala śpiewa z nami" i inne

Jerzy Połomski, polski piosenkarz zmarł 14 listopada w wieku 89 lat. Wokalista mieszkał w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.

W trakcie kariery wydał kilkanaście albumów studyjnych, a w historii polskiej muzyki zapisał się takimi przebojami, jak "Bo z dziewczynami", "Daj!" czy "Cała sala śpiewa z nami".

"Bo z dziewczynami"

"Bo z dziewczynami" to utwór z albumu o tym samym tytule. Po raz pierwszy Jerzy Połomski wykonał tę piosenkę w 1973 roku, podczas 11. Krajowego Festiwalu Piosenki w Opolu. Kompozycja została wtedy nagrodzona w konkursie Premier, zdobyła także Nagrodę Publiczności. Tygodnik "Nowa Wieś" ogłosił "Bo z dziewczynami" największym przebojem 30-lecia PRL.

W 2006 roku piosenka doczekała się nowej, zaskakującej wersji - Jerzy Połomski nagrał ją z zespołem Big Cyc. Utwór można było również usłyszeć w filmach "Jack Strong" oraz "Dom zły".

"Cała sala śpiewa z nami"

"Cała sala śpiewa z nami / Tańcząc walca - walczyka parami / Na tym balu nad balami / Takim, co się pamięta latami" - ten refren znany jest kilku pokoleniom Polaków. Utwór "Cała sala śpiewa z nami" zadebiutował na 5. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, później na tym samym wydarzeniu pojawił się jeszcze dwukrotnie w 1979 roku - podczas koncertów "Przeboje 35-lecia" oraz "Złote przeboje XXXV-lecia". Utwór znalazł się w ścieżce dźwiękowej filmu "Murmurando".

Co ciekawe, podczas występów na żywo wokalista zmieniał trzecią zwrotkę piosenki, śpiewając: "Już od lat za pan brat z tym walczykiem wędruję po świecie, śpiewam go wszędzie tam, gdzie wraz ze mną zaśpiewać zechcecie. I przez świat tyle lat ta piosenka jednego dowodzi: że jesteśmy wciąż młodzi - z tym każdy się zgodzi i dlatego śpiewamy to tak: Cała sala...".

"Moja miła, moja cicha, moja śliczna"

Moja miła, moja cicha, moja śliczna / lekki powiew i muzyka, zapach nocy / przypomnienie, przytulenie, noc liryczna / moja miła, moja cicha, moja śliczna" - tak zaczyna się kolejny z wielkich przebojów Jerzego Połomskiego.

Piosenka "Moja miła, moja cicha, moja śliczna" ukazała się w 1970 roku. Muzykę skomponowała Alina Piechowska, która, jak wspominał sam Połomski, potem "gdzieś zagubiła się w Paryżu". Tekst natomiast stworzył poeta i pisarz Ireneusz Iredyński, jeden z najpopularniejszych literatów tamtych czasów.

"Jak to dziewczyna"

Utwór "Jak to dziewczyna" skomponował Stefan Rembowski, a tekst do niego napisał Andrzej Bianusz. Pierwotnie piosenkę wykonywała Lidia Korsakówna w 1963 roku. Młodsze pokolenie może znać ten przebój z płyty Macieja Maleńczuka, pt. "Psychodancing 2".

"Nie zapomnisz nigdy"

"Nie zapomnisz nigdy" to kompozycja Jacka Szczygła, z tekstem Andrzeja Jastrzębca-Kozłowskiego. Utwór ukazał się na płycie wydanej w 1972 roku. W 1993 roku cover "Nie zapomnisz nigdy" nagrał zespół Big Cyc.

Piosenka była jednym z największych przebojów PRL-u. Jerzy Połomski śpiewał ją w różnych interpretacjach przez ponad trzy dekady.

"Daj!"

Ta odważna piosenka uznana jest za pierwszy polski erotyk. Połomski nie był pewny, czy wykonywać ją podczas Konkursu Piosenki w Opolu w 1968 roku, ale spotkała się z wielkim zainteresowaniem. Autor tekstu, Adam Kreczmar, zacytował w piosence fragment fraszki "Do dziewki" Jana Kochanowskiego.

