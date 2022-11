O śmierci poinformowała menedżerka artysty Violetta Lewandowska. Przypomnijmy, że od 2021 roku Jerzy Połomski przebywał w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, gdzie trafił z powodu pogarszającego się stanu zdrowia.

Jerzy Połomski nie żyje. "Pokój jego duszy"

Kolejne osoby przesyłają słowa pożegnania. "Odszedł Jerzy Połomski. Smutno bardzo... Spotkaliśmy się kilkakrotnie i zawsze mówił o mnie z dużą sympatią. Też go lubiłam... Moi rodzice mieli jego płyty... Słuchaliśmy m.in. między innymi tej piosenki..." - napisała Małgorzata Ostrowska, dołączając do wpisu utwór "Moja miła, moja cicha, moja śliczna".

Reklama

"Do zobaczenia, Panie Jerzy. To był zaszczyt i radość móc zaśpiewać z Panem. Dziękuję za wszystkie miłe słowa, gesty, piosenki i cudowne poczucie humoru" - napisała z kolei Magda Steczkowska.

Oprócz przyjaciół ze sceny zmarłego wokalistę pożegnali także politycy. "Nie żyje Jerzy Połomski. Zostawiłeś nam takie pamiątki jak: 'Bo z dziewczynami', 'Daj', 'Cała sala śpiewa z nami', 'Nie zapomnisz nigdy', 'Kiedy znów zakwitną białe bzy', 'Moja miła, moja cicha, moja śliczna'. Dziękuję" - przekazała prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

"Jerzy Połomski nie żyje - legenda, piosenkarz znany całym pokoleniom Polaków, artysta i aktor. Jego utwory żyją dalej. 'Cała sala śpiewa z nami' dla Jerzego Połomskiego. Niech spoczywa w pokoju - pozostanie w pamięci Polaków" - wspomniał łódzki polityk, Marcin Gołaszewski. Słowa pożegnania przesłali również m.in. Michał Woś, Marcin Bubicz i Marcin Romanowski.

"Jerzy Połomski miał niesamowity głos. Pamiętam go z dzieciństwa i do dziś był mocnym głosem. Miły facet i błyskiem w oku", "powoli i po cichu odchodzą prawdziwe gwiazdy i prawdziwie utalentowani ludzie. Jerzy Połomski bez wątpienia do nich należał...", "Żegnaj legendo", "Dzisiaj wieczorem w warszawskim szpitalu przy ul. Wołoskiej w Warszawie zmarł Jerzy Połomski. Był i niezwykłym artystą i niezwykłym człowiekiem. Wyjątkową osobowością", "Cała sala zaśpiewa z nim tam u góry" - takimi słowami żegnali wokalistę fani.