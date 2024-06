Pierwszą od czterech lat płytę Ensiferum wyprodukował ponownie Janne Joutsenniemi. W utworze "Scars In My Heart" zaśpiewała gościnnie Madeleine Liljestam, wokalistka symfometalowej formacji Eleine ze Szwecji.

Nowy album Finów trafi na rynek 18 października w barwach Metal Blade Records. Materiał dostępny będzie w edycji CD (również jako limitowany boks), w szerokiej gamie wersji winylowych oraz drogą elektroniczną.

Reklama

Zespół podzielił się już z fanami utworem "Winter Storm Vigilantes", pierwszym singlem z następcy albumu "Thalassic" (2020 r.).

Spotify

Ensiferum - szczegóły płyty "Winter Storm" (tracklista):

1. "Aurora"

2. "Winter Storm Vigilantes"

3. "Long Cold Winter Of Sorrow And Strife"

4. "Fatherland"

5. "Scars In My Heart"

6. "Resistentia"

7. "The Howl"

8. "From Order To Chaos"

9. "Leniret Coram Tempestate"

10. "Victorious".