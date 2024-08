Na jej ślubie wszyscy byli zachwyceni. Tańczyli do białego rana

O związku Węgiel i Mgleja mówi się w mediach od wielu lat. Choć ich miłość sięga jeszcze 2022 roku, to dopiero w 2023 para oficjalnie ogłosiła, że jest razem. Kontrowersje wzbudzał fakt, że wokalistka miała wtedy 18 lat, a jej partner 26. Pracowała z nim nad albumem "13+5" , dzięki czemu się do siebie zbliżyli.

Ślub cywilny wzięli już w marcu tego roku, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wołominie. Po kilku miesiącach zdecydowali się także na ceremonię kościelną, która odbyła się na Podkarpaciu, w Parafii pw. Świętego Michała Archanioła i Świętej Anny w Dydni. Miejsce wielkiego wydarzenia do samego końca było utrzymane w tajemnicy. W uroczystości uczestniczyła rodzina pary młodej oraz przyjaciele, w tym wiele znanych osób ze świata show-biznesu.

Michał Kassin oczarowany weselem. To on przygotował pierwszy taniec

Michał Kassin jest przyjacielem piosenkarki i był jej partnerem w programie "Taniec z gwiazdami". Młoda para zwróciła się także do niego, by pomógł im w przygotowaniach do uroczystego, pierwszego tańca. W wywiadzie dla Pudelka tancerz zdradził kilka szczegółów tego wyjątkowego wydarzenia. Pojawił się na nim wraz ze swoim partnerem, Jakubem Pursą.