Popularna wokalistka Mariah Carey, znana z przebojów takich jak "Without You" czy "I Want To Know What Love Is", przeżywa właśnie rodzinną tragedię. W ostatni weekend zmarły jej matka Patricia Carey oraz siostra Alison. "Moje serce jest złamane, bo straciłam matkę w miniony weekend" - wyznała piosenkarka w oświadczeniu dla E! News z 26 sierpnia. "Niestety, moja siostra straciła życie tego samego dnia" - dodała gwiazda.