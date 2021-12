Muzyka Interia poleca: The Cure, Krzysztof Zalewski, "Metro" i inni [PŁYTY, KONCERTY]

Ostatnie tygodnie obfitują w wiele świetnych dźwięków i naprawdę ciekawych ogłoszeń koncertowych. Co nie może umknąć?

ABBA z rozczulającą piosenką w szczytnym celu!

Wiadomości ABBA i teledysk "Little Things". Świąteczny singel z ważnym przesłaniem W tym roku szwedzka grupa zaliczyła nie powrót dekady, a powrót dziesięcioleci! Po raz pierwszy od prawie 40 lat grupa wydała nową płytę, "Voyage". Ma to być ostatni rozdział w historii ABBY. Wśród piosenek znajduje się jedna, wyjątkowa pozycja świąteczna. W sieci pojawił się teledysk do utworu, który przenosi nas w krainę pełną śniegu i marzeń. W teledysku widzimy dzieci nie bez przyczyny, bo to... im ma pomóc ten teledysk.

Clip Abba Little Things

Przy okazji wydania klipu zespół obiecał, że dochód z singla zostanie przekazany UNICEF-owi na rzecz ochrony dziewczynek przed przemocą seksualną. Widzimy w nim dzieci przygotowujące się do świątecznego występu w szkole i przebierających się za członków ABBY naśladując ich układy choreograficzne, stroje i styl na scenie.



Kaśka Sochacka i "Ministory"

Recenzja Kaśka Sochacka "Ministory": Jeszcze cichsze dni [RECENZJA] Na grudniowe wieczory idealnym wyborem będzie album młodej wokalistki, "Ministory". Brzmieniowo i tekstowo to kontynuacja wcześniejszego longplaya Kaśki Sochackiej, więc należy być przygotowanym na melancholijną podróż. Jest to więc idealna propozycja dla każdego złamanego serca, lub też tego niezłamanego, które celebruje wieczory przy przygaszonym świetle z grzańcem.

Clip Kaśka Sochacka Niebo było różowe

"Kaśka wyśpiewuje teksty bardzo komunikatywne, ale jednocześnie skrywające w sobie warstwy emocjonalne, które muszą sporo od niej wymagać. Autorka nie boi się bowiem rozdrapywać blizn poprzez poruszać osobistych tematów, najczęściej skupionych wokół mniej radosnych stron życia miłosnego" - napisał o płycie ((sprawdź!)!) w Muzyka Interia Rafał Samborski.

Dave Gahan And Soulsavers i "Imposter"

Dave Gahan And Soulsavers "Imposter": Czy David umie w covery? [RECENZJA] Lider Depeche Mode zaskoczył jakiś czas temu fanów ogłaszając, że wyda solową płytę. Chwilę później wyszło na jaw, że będzie się ona składać z ulubionych piosenek Gahana - m.in. autorstwa Neila Younga, Boba Dylana czy Cat Power. Pomoc duetu Soulsavers jest tu nieprzypadkowa, bo na każdym utworze z płyty czuć "ducha", to coś.

Wideo Dave Gahan, Soulsavers - Lilac Wine (Official Audio)

Jak poradził sobie Dave Gahan? "Niemniej jednak jeśli nawet Gahan miałby już nie nagrać nic z depeszami (w sumie mała strata) albo w ogóle nie nagrać już nic własnego, a brnąć w covery, to jeśli to brnięcie będzie na poziomie "Impostera", nie będzie wstydu" - pisze w recenzji (sprawdź!) Paweł Waliński.



Adi Nowak i "Ognisko niedomowe"

Recenzja Adi Nowak "Ognisko niedomowe": Upadek rodu Nowaków [RECENZJA] "Ognisko niedomowe" to płyta, na którą fanom rapera przyszło czekać trzy lata. Niezwykle osobisty krążek odczarowuje idealne życie rodziny i pochyla się nad relacjami w patologicznym domu. Poza tym dostajemy dużą dawkę refleksji o współczesnym społeczeństwie i tego, co zgubne, a co ważne. Na płycie gościnnie pojawiają się m.in. Białas, Czesław Śpiewa, Janusz Walczuk, Koza, Kuqe 2115, Kękę, Solar czy White 2115.

Clip Adi Nowak HESTIA - ft. White 2115

Dość eklektyczny, składający się z aż 22 utworów album będzie idealny nie tylko dla młodszych odbiorców, ale tych, którzy chcieliby zrozumieć "co gryzie" to pokolenie. "Życiowy komediodramat odmalowany całą paletą kolorów" - napisał o płycie Marcin Flint (sprawdź!).



Rozmowa z Krzysztofem Zalewskim

Polecamy także naszą rozmowę z Krzysztofem Zalewskim. Niektórzy kojarzą go jeszcze jako zwycięzca pierwszej edycji polskiego "Idola", choć muzyk przeszedł wiele zmian i bardzo długą drogę, by stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów. Muzyk jest w trakcie promowania swojego albumu "MTV Unplugged" i opowiedział nam m.in. o powstawaniu płyty. Oprócz tego wypowiada się o bieżącej sytuacji w Polsce, swoich inspiracjach, książkowej pasji, a także o tym, jak wielkim jest fanem Queen i Freddiego Mercury'ego. Z "Zalefem" rozmawia Mateusz Kamiński.

Wideo youtube

Kultowe "Metro" powraca na 30. urodziny!

To naprawdę coś wyjątkowego! 30 lat temu "Metro" podbiło Polskę. Tym razem spektakl będzie wystawiany w krakowskiej Tauron Arenie (11 grudnia, godz. 19:00). Będzie to też ostatnie "Metro" w tym roku - kolejny występ dopiero 31 stycznia 2022 roku w Warszawie. Musical grany jest nieprzerwanie od 30 lat (w sumie ponad 2300 spektakli).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Janusz Józefowicz o musicalu "Metro": Niezwykła energia młodych ludzi TV Interia

O czym jest najsłynniejszy polski musical? "Gdzieś między fikcją a rzeczywistością... Uliczni grajkowie, śpiewacy i tancerze wystawiają na podziemnych peronach metra spektakl dla pasażerów. Jego twórcą i animatorem jest Jan, dla którego metro jest domem, a underground - sposobem na życie. Spektakl budzi sensację, a młodzi artyści otrzymują propozycję pracy w komercyjnym teatrze. To opowieść o marzeniach i rozczarowaniach, o pasji i zdradzie, o młodzieńczych ideałach i władzy pieniądza, ale przede wszystkim to historia romantycznej miłości" - czytamy w zapowiedzi.

Wideo youtube

Twórcami "Metra" są Janusz Józefowicz (scenariusz, choreografia i reżyseria), Janusz Stokłosa (muzyka), siostry Agata i Maryna Miklaszewskie (libretto i teksty piosenek).

W obecnej obsadzie znajdują się m.in. Natasza Urbańska, Janusz Józefowicz, Kuba Józefowicz, Mariusz Czajka, Artur Chamski, Jerzy Grzechnik, Natalia Srokocz, Magda Dąbkowska i inni.

The Cure na dwóch koncertach w Polsce

Mikołaj przyniósł długo wyczekiwany przez Polaków podarek - do Polski powraca The Cure! Ale żeby nie było nam za mało dobroci, to grupa zagra aż dwa koncerty w naszym kraju! Pierwszy koncert grupy w Polsce od 5 lat odbędzie się 20 października 2022 roku w TAURON Arenie Kraków. Dzień później (21.10.2021) The Cure zagra w łódzkiej Atlas Arenie.

Podczas koncertów gościem specjalnym będzie zespół The Twilight Sad, grupa zagra 44 koncerty w 22 krajach. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że nowa płyta zespołu potrwa 67 minut, a koncerty - dwa razy tyle, 135 minut. Bilety na koncert są już dostępne w sprzedaży.

Clip The Cure Boys Don't Cry

Zespół The Cure to niekwestionowana gwiazda brytyjskiego rocka. Grupa powstała w Crawley (Sussex) w Anglii. Ich pierwszy koncert odbył się w 1978 roku, a od tego momentu zagrali około 1500 koncertów. Grupa wydała 13 albumów studyjnych, a w 2019 roku została wprowadzona do Rock And Roll Hall of Fame. W 2021 roku skład The Cure to: Robert Smith (wokal i gitary), Simon Gallup (bas), Jason Cooper (perkusja), Roger O'Donnell (klawisze) oraz Reeves Gabrels (gitary).