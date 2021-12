Muzyka Interia poleca: Justin Bieber, Ochman, Artur Rojek i inni [PŁYTY, KONCERTY]

Zaczął się grudzień. Robi się coraz zimniej i dni są coraz krótsze. Można ten czas spędzić pod kocem z kubkiem gorącej herbaty, słuchając smutnych piosenek, ale...

Bruno Mars & Anderson .Paak i "An Evening With Silk Sonic"

Możemy włączyć też ten album i przenieść się na plenerową imprezę na plaży, z drinkiem z palemką w dłoni. W rolach wodzirejów Bruno Mars i Anderson .Paak, a sekundują im Bootsy Collins i Thundercat, a to zapowiada niezłą balangę! To połączenie soulu, funku, r'n'b i hip-hopu na pewno poprawi wam humory i nie pozwoli usiedzieć na miejscu!

"Mam tę świadomość, że 'An Evening With Silk Sonic' może nie być płytą idealną. Bez problemu można zarzucić jej przecież brak przełomowego charakteru. Jednak pierwsze kontakty z tym albumem są niczym poznanie nowej osoby, która fascynuje na każdym kroku i z którą od początku dogadujesz się bez słów. Pewnie po latach wyjdą jakieś wady, ale w tej chwili naprawdę trudno je dostrzec. Zresztą nie do końca chodzi o to, co 'An Evening With Silk Sonic' robi, a w jaki sposób. Wielki album i zaskoczenie roku" - napisał w swojej recenzji Rafał Samborski.

Damon Albarn i "The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows"

Jeśli jednak wolicie zostać przy tych bardziej jesienno-zimowych, melancholijnych klimatach, proponujemy solowy album Damona Albarna. Szczerze wątpimy, ale jeśli to nazwisko niewiele Wam mówi, to wymienimy nazwy projektów, w których muzyk ten brał udział: Blur, Gorillaz, Good, the Bad & the Queen, czy Rocket Juice... Coś świta? Artysta po raz pierwszy wypuścił dzieło tak mało przebojowe i osobiste.

Clip Damon Albarn The Tower of Montevideo (Lyric Video)

"Jeżeli Islandia kojarzy wam się z introspektywną, intymną muzyką, tu poczujecie się jak w domu. W końcu 'Daft Wader' czy kończące płytę 'Particles' łączą w sobie subtelną elektronikę z melancholijnym, ale ciepłym w brzmieniu fortepianem. Przez to wydają się kompozycją niemal wyjętą z dyskografii Ólafura Arnaldsa. Kontrastuje z nimi 'Esja', przypominające filmowe dokonania post-rockowego Sigur Rós. Z uwagi na to, jak twórczość tych muzyków doskonale wpisuje się w islandzki koloryt, doskonale odzwierciedlają one pierwotny zamysł Albarna - oczywiście pod kątem atmosfery, niekoniecznie zaś użytych środków" - przeczytacie w recenzji Rafała Samborskiego.

Ten Typ Mes i "Hello Baby"

A skoro jesteśmy przy dziełach osobistych, Ten Typ Mes nagrał album o tym, jakie emocje towarzyszyły mu, kiedy został ojcem. O wątpliwościach, nowych bodźcach, chwilach słabości, ale także ogromnej radości z tego, że na świecie pojawił się jego syn Rysio, nawinął na różnorodnych podkładach autorstwa Kuby Więcka, Dryskulla, Jordana, czy @atutowego.

"Mes miękko i krągło rapuje wachlarzem flow, zgrabnie podśpiewuje, wie, jak szarpnąć, gdzie docisnąć. Jest intuicyjnie muzykalny, po tych wszystkich latach świadomy w operowaniu głosem, z niewątpliwą czutką do refrenów. Tylko co z tego, skoro jedyną poruszającą kwestią w jego ostatnich nagraniach jest to, jak bardzo niewiele z tych umiejętności wynika" - skarży się na album Marcin Flint.

Ochman i jego debiutancki album

Zatrzymajmy się na chwilę przy muzyce @atutowego, który wykonał większość podkładów na debiutanckiej płycie 11. edycji programu "The Voice of Poland" - Krystiana Ochmana. Mamy tu więc mariaż popu, śpiewu operowego i nowoczesnej elektroniki. Płycie nie brakuje wad, jest jednak debiutem bardzo udanym, a sam duet Ochman/@atutowy ma szanse mocno zaznaczyć swoją pozycję na rodzimym rynku.

"Mimo kilku gorzkich słów z mojej strony, uważam, że debiut Krystiana Ochmana jawi się jako pozycja bardzo intrygująca. Co więcej, kontynuacja współpracy z @atutowym jest jak najbardziej kierunkiem, w którym gospodarz powinien podążać. Połączenie tak - wydawałoby się - skrajnych światów ostatecznie wzmacnia oryginalność projektu i wlewa świeżość. Problem tkwi natomiast w tym, że ma się wrażenie, iż muzycy dopiero się 'docierają', próbują odczytywać. Stąd też obok strzałów w dziesiątkę znajdują się kompletne pudła" - zauważa Rafał Samborski w recenzji dla Interii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krystian Ochman opowiedział o debiutanckiej płycie Newseria Lifestyle

Iggy Not Pop i Andrzejek w utworze "SKPSP 2021"

Zejdźmy na chwilę na ważne tematy społeczne. Każdy z nas zna sytuację, kiedy idąc trawnikiem wchodzi w... sami wiecie. Krakowski raper Iggy Not Pop razem z Andrzejkiem, czyli Andrzejem Czarneckim (eks-Blisko) nagrali protest-song o sprzątaniu po pieskach. Synthpopowo-rapowy singel traktować trzeba pół żartem, pół serio, niemniej gorąco polecamy ten utwór razem z powstałym do niego klipem. Rekomendują Marcin Świetlicki i Tymon Tymański!

"Ostatni raz nową muzykę wypuściłem ponad rok temu i to z zespołem, dlatego tym bardziej cieszę się, z tego kawałka. Jest to 'rework' (nie lubię tego słowa, ale co tam...) utworu mojego dobrego kumpla Iggy'ego Not Popa z jego zeszłorocznej płyty w wersji synth-pop. Ignacy nawinął, a ja zająłem się całą resztą: nagraniem wszystkiego na epokowych instrumentach, produkcją, miksem, zrobiłem piękną okładkę i do tego razem z Igorem Kaweckim zrobiliśmy piękny teledysk. Dawno tak dobrze się nie bawiłem, robiąc coś kreatywnego!" - komentuje nagranie piosenki Andrzejek.

Clip Iggy Not Pop SKPSP 2021 - & Andrzejek

Artur Rojek - Trasa koncertowa "Bez Końca Tour"

Trwa właśnie trasa koncertowa Artura Rojka, promująca ostatni album muzyka, pt. "Kundel". Chociaż twórczość byłego frontmana Myslovitz kojarzy się raczej ze spokojem i nostalgią, okazuje się, że podczas koncertów dyrektor OFF Festivalu to wulkan energii!

"Nie bez przesady stwierdzę, że Rojek to showman. Szczególnie podczas piosenek z 'Kundla' widać było, jak wstępuje w niego dzika energia - taniec na scenie był chyba ostatnią rzeczą, której mogli spodziewać się ci, którzy nie widzieli jego wcześniejszych koncertów. Gitara i punktowe światło są dla niego tak samo łaskawym żywiołem, jak bieg wśród publiczności nawet na najdalszych miejscach. Z czasem, gdy były lider Myslovitz poczuł to, jak bardzo na Podkarpaciu oczekiwali go fani jego twórczości, komplementował publiczność za niezwykle ciepłe przyjęcie" - napisał w swojej relacji z koncertu w Dębicy Mateusz Kamiński.

Jeśli nie mieliście jeszcze okazji zobaczenia Artura Rojka i jego zespołu podczas trwającej właśnie trasy "Bez Końca Tour", będziecie mogli to nadrobić podczas najbliższych koncertów w Obornikach, Koninie, Nysie, Wałbrzychu, Bolesławcu i Raciborzu. Szczegóły na Facebooku artysty!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Artur Rojek: Gram podwójne koncerty Newseria Lifestyle

Justin Bieber na koncercie w Polsce

Pozostając w temacie koncertów - Justin Bieber wystąpi w Polsce 25 marca 2023 roku w ramach trasy "JUSTICE WORLD TOUR", która potrwa od maja 2022 roku do marca 2023 roku.

Artysta zawita w tym czasie na pięć kontynentów. Ostatnio muzyk występował w Polsce w 2016 roku. Organizatorzy, Prestige MJM, zapowiadają jego koncert jako "jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń 2023 roku w Polsce".

"Justin Bieber to bez wątpienia najbardziej rozpoznawalna postać współczesnego świata rozrywki. Zarówno jego nowe, jak i starsze hity takie jak: 'Peaches', 'Love yourself', 'Sorry' czy 'Baby' od lat biją wszelkie rekordy popularności. Nie ma drugiego artysty, który tak jak on zamieniałby każdy projekt, którego dotyka, w czyste złoto, zachwycając przy tym grono tak oddanych mu fanów" - mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM.

Placebo na koncercie w Polsce

Placebo ogłosili długo oczekiwany, ósmy album studyjny. Dziewięć lat od wydania ich ostatniej płyty "Loud Like Love", krążek "Never Let Me Go" zadebiutuje dokładnie 25 marca 2022 roku. Album jest promowany piosenką "Surrounded By Spies".

Brian Molko o piosence: "Wykorzystałem technikę 'cut-up' wymyśloną przez Williama S. Burroughsa i spopularyzowaną przez Davida Bowiego. To prawdziwa historia opowiedziana przez pryzmat paranoi, kompletnego obrzydzenia dla wartości współczesnego społeczeństwa i ubóstwiania kapitalizmu nadzoru. Narrator jest u kresu sił, pełny beznadziei i przerażenia w konflikcie z naszym nowo odkrytym postępem i bogiem pieniądza"

Zespół wyruszy też w trasę koncertową i zagra w Polsce swój jedyny koncert. Fani Placebo będą mogli usłyszeć grupę już 17.10.2022 w Warszawie w EXPO XXI.

Clip Placebo Surrounded By Spies (Visualiser)

