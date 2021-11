Muzyka Interia poleca: Adele, Nergal, Czesław Śpiewa, Paulina Przybysz i inni [PŁYTY, WYWIADY, KONCERTY]

Dla wielu fanów to powrót roku. Adele długo milczała - od premiery poprzedniego albumu "25" minęło długie sześć lat. W ostatnim czasie brytyjska gwiazda była głównie tematem plotkarskich mediów: głośno było głównie o jej rozwodzie z mężem Simonem Koneckim, utracie wagi i zmianie wizerunku.

Adele - "30"

Na początku października pojawiły się pierwsze zapowiedzi nowego materiału. Wystarczył 20-sekundowy fragment teledysku "Easy On Me", by internauci zwariowali. Płyta "30" w ciągu raptem trzech dni od premiery okazała się najlepiej sprzedającym albumem 2021 roku w USA.

- Poziom oczekiwania na nową płytę Adele przekroczył wszelkie możliwe normy. Ale już po pierwszych zapowiedziach słychać było, że cierpliwość się opłacała. Bo Adele wróciła i silniejsza, i jeszcze bardziej otwarta - napisała Anna Nicz w recenzji dla Interii.

O płycie określonej mianem "listu do 9-letniego syna" Adele opowiedziała w ekskluzywnej rozmowie z Oprah Winfrey. Dwugodzinne wydarzenie "Adele: One Night Only" poza spotkaniem z legendą amerykańskiej telewizji zawiera także premierowy występ, który odbył się przed gmachem obserwatorium Griffith Park w Los Angeles. W trakcie kameralnego koncertu przed bliskimi przyjaciółmi i gwiazdorską publicznością Adele zaśpiewała dawne przeboje (m.in. "Hello"), ale także premierowe piosenki z najnowszej płyty - m.in. "Easy on Me" czy "Hold On".

Czesław Śpiewa i "#ideologiamozila"

"#IDEOLOGIAMOZILA" to album bardzo osobisty, zbiór obserwacji świata, ale i najbliższego otoczenia. To zamknięty w 11 piosenkach manifest ważnych dla Czesława Mozila spraw i wartości, które podzielają również obecni na płycie goście.

Piosenka "Z miłości" opowiada o przemocy domowej ( sprawdź tekst! ), Hania Rani subtelnie zagrała tutaj na najgłębszych emocjach. "To nasze coś" to świadoma decyzja nieposiadania dzieci (Czesław i jego żona Dorota Zielińska nie planują potomstwa), a "Dzień, w którym uśmiech znikł" to opowieść o ogromnej odpowiedzialności, jaka w tej chwili ciąży na naszym społeczeństwie.

Michał Sławecki, światowej klasy kontratenor, podjął się zaśpiewania partii oprawcy. Stanisław Soyka w "Pan tu nie stał" zgodził się zostać przedstawicielem pokolenia, które nie chce zrozumieć młodszej generacji, a kojarzony głównie ze sceną disco polo Czadoman (zwycięzca programu "Twoja twarz brzmi znajomo") w "Autorytecie" wyśpiewał hymn o wszystkich "nieomylnych" krytykach muzycznych.

Produkcją płyty zajął się współpracujący z czołówką polskiego hip hopu Matheo, a wokale nagrał i zmiksował Marcin Bors.

Dla Czesława Mozila jednym z najważniejszych utworów jest "Z miłości".



- Jeśli zapytałbyś mnie, które piosenki będę grał za dziesięć, dwadzieścia lat, to ta na pewno znajdzie się w setliście. Jestem z niej bardzo zadowolony, bo udało się stworzyć utwór, który prostymi słowami opowiada o tak ważnym temacie. A to temat, na który jest albo ciche przyzwolenie społeczne, albo często sprowadza się go do żenujących żartów, których clue jest takie że: "Skoro dostała wpie**ol, to pewnie zasłużyła" - opowiada wokalista w rozmowie z Adamem Drygalskim dla Interii.



Me And That Man - "New Man, New Songs, Same Shit, vol.2"

Me And That Man to powstały w 2016 r. wspólny projekt Adama Nergala Darskiego (lider metalowej grupy Behemoth) i Johna Portera. W pierwszym składzie u ich boku pojawili się Wojtek Mazolewski (bas, kontrabas) i Łukasz Kumański (Fuzz, Proghma-C; instrumenty perkusyjne). Mazolewskiego w składzie szybko zmienił pochodzący z Włoch Matteo Bassoli (Proghma-C, eks-Blindead).

Po rozstaniu z Porterem u boku Nergala pojawił się Sasha Boole, pochodzący z Ukrainy wokalista i gitarzysta, który w ciągu trzech ostatnich lat wystąpił w Polsce ponad 200 razy. Co ciekawe, to on jesienią 2017 r. supportował Me And That Man. Sasha koncertował też u boku m.in. King Dude, Krzysztofa Zalewskiego, Lao Che czy CeZika.

Z nim w składzie zarejestrowano nowy album "New Man, New Songs, Same Shit, vol. 1" z marca 2020 r. Wśród gości na płycie pojawili się m.in. Corey Taylor (Slipknot), Brent Hinds (Mastodon), Matt Heafy (Trivium), Ihsahn (Emperor), Niklas Kvarforth z szwedzkiego Shining, Mat McNerney (Grave Pleasures), Jørgen Munkeby z norweskiego Shining, Landers Andelius (Dead Soul), Rob Caggiano (Volbeat) i Jérôme Reuter (Rome).



Kontynuacją tego materiału jest "New Man, New Songs, Same Shit, vol.2". Tym razem gościnnie pojawili się Gary Holt (Slayer, Exodus), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Mary Goore (pod tym szyldem kryje się Tobias Forge z Ghost), Randy Blythe (Lamb Of God), Myrkur, Devin Townsend, David Vincent, Doug Blair (WASP), zmarły 19 listopada Hank von Hell (eks-Turbonegro) i Olve "Abbath" Eikemo (Immortal, Abbath).

- Gniew i niezgoda na zastaną rzeczywistość mogą być świetnym determinantem do działania. Inspiracją. Nie wyobrażam sobie siebie gdzieś na Dominikanie z drinkiem z palemką robiącego taką muzykę, jaką tworzę. Oczywiście czasem tam wpadam i jest bardzo przyjemnie, ale są to tylko desanty wyrwane z mojego codziennego życia. Jego większość spędzam tutaj, współistniejąc moimi sąsiadami, Polakami. Nie potrafię i chyba nie chcę tej polskiej pępowiny odciąć - opowiada Nergal w wywiadzie dla Interii.

Paulina Przybysz i Kuba Więcek - "Kwiateczki"

Zupełnie inną stylistykę prezentują Paulina Przybysz i Kuba Więcek na wspólnej płycie "Kwiateczki" - to 87. album w serii Polish Jazz. Ich projekt jest ucieleśnieniem teorii, która definiuje jazz jako wolność. Renesansowa poezja Jana Kochanowskiego rozbrzmiewa dźwiękiem z XXI wieku.

Na płycie postanowili na nowo odczytać "Pieśń świętojańską o Sobótce" Jana Kochanowskiego. Teksty pochodzą z epoki renesansu, a muzycznie jest to zbiór fascynacji i inspiracji Kuby elektroniką i hip hopem, ale u podłoża wszystkiego znajduje się jego Trio i jazz, od którego wszystko się zaczęło.

- Mam wrażenie, że podobnie jak Kochanowski, szukamy spokoju w naturze, a jednocześnie jesteśmy zaniepokojeni jej stanem. Dzieło dotyka różnych grup społecznych. Ja na przykład w Kochanowskim jestem wyczulona na losy kobiet i dziewcząt, które trochę mają scenariusz napisany zanim się zastanowią czego by chciały od życia - mówi Paulina Przybysz w rozmowie z Ignacym Puśledzkim dla Interii.

Sting i "The Bridge"

W zagranicznych recenzjach możemy przeczytać, że "The Bridge" to "najbardziej satysfakcjonujący album Stinga od lat".



70-letni muzyk przyznał, że na treść tekstów jego nowych piosenek wielki wpływ miała pandemia w połączeniu z zamieszaniem społeczno-politycznym na świecie, wykorzystywanym przez populistów. "Ludzie, o których piszę, przechodzą od jednego związku do drugiego, od życia do śmierci, od bycia chorym do wyzdrowienia. Wszyscy szukamy mostu do innego, wygodniejszego miejsca. Jak dostać się na drugą stronę? Nie wiem. Nie sądzę, by ktokolwiek wiedział, ale my go szukamy" - powiedział Sting.

Lady Gaga i "Dawn of Chromatica"

"Zapraszam do tańca, by wspólnie uczcić młodych artystów z całego świata. Takich, którzy widzą świat, czują go i przekuwają te emocje na coś znacznie większego: muzykę" - tak Lady Gaga zapowiedziała płytę "Dawn of Chromatica", będącą nowym spojrzeniem swój album "Chromatica".

Producentem wykonawczym całości został BloodPop, a do współpracy wokalistka zaprosiła takich wykonawców, jak m.in. Ashnikko, Charli XCX, Chester Lockhart, Clarence Clarity, Dorian Electra, Lil Texas, LSDXOXO, Mood Killer, Mura Masa, Pabllo Vittar i Shygirl. Dobór artystów do nowych wersji w dużej mierze zależał od fanów Lady Gagi, którzy pisali, kogo chcą usłyszeć w projekcie.

"'Chromatica' ukazała się na początku światowej pandemii i dla wielu był to promień światła w bardzo mrocznym czasie. 'Dawn of Chromatica' to soundtrack do wschodu słońca po bardzo długiej nocy. Na płycie znajdziemy muzykę stworzoną przez jednych z najbardziej przyszłościowo myślących artystów we współczesnej muzyce. Pochodzą z całego świata, a we współpracę z Lady Gagą włożyli mnóstwo serca i pasji. Wszystko od społeczności dla społeczności" - tłumaczy zamysł BloodPop.

Deep Purple i "Turning to Crime"

Pierwszy raz w wieloletniej historii zespołu Deep Purple legenda hard rocka przygotowała płytę z kompozycjami stworzonymi i nagranymi wcześniej przez innych artystów. Do studia weterani weszli wykorzystując przerwę w koncertowaniu wymuszoną pandemią koronawirusa.

To właśnie przez COVID-19 trasa promująca ostatni album "Whoosh!" z sierpnia 2020 r. została przełożona ostatecznie na 2022 r. W jej ramach 12 października 2022 r. zespół wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi.

15 miesięcy po premierze "Whoosh!" grupa prezentuje płytę "Turning to Crime", na której przedstawiła utwory innych wykonawców, takich jak m.in. Bob Dylan, Fleetwood Mac, Cream i Yardbirds. Za selekcję nagrań odpowiadają wszyscy muzycy zespołu.

ZAZ na trzech koncertach w Polsce

Nie tylko Sting i Deep Purple w 2022 r. pojawią się w Polsce. Swoje trzy koncerty w naszym kraju ogłosiła właśnie francuska wokalistka ZAZ. Materiał na płytę "Isa" (to zdrobnienie prawdziwego imienia gwiazdy - Isabelle) powstał podczas wiosennego zamknięcia (lockdownu). Przymusowa, ale mile widziana samotność. Album przepełniony serdecznością niczym seria obrazów.

Nad nowym albumem francuska wokalistka pracowała z holenderskim producentem REYN (m.in. Vanessa Paradis, Stephan Eicher, Benjamin Biolay, Gaëtan Roussel), z którym poświęciła czas na dobranie odpowiednich barw w każdej piosence za pomocą głosu, którego nie trzeba nikomu przedstawiać - tak samo żywy, jak poruszający i zawsze w odpowiednim tonie. Teksty utworów na nowym albumie są osobiste i intymne.

Zaz przygotowuje swoją kolejną trasę koncertową w tym samym duchu i planuje odwiedzić najbardziej ekskluzywne sale koncertowe świata. To będą wydarzenia na skale ludzką i bliskie publiczności. Światowa trasa naturalnie nazywa się: ORGANIQUE TOUR.



Widzowie znów będą mogli zobaczyć wyjątkową osobowość i świat artystki, odkryć nowe oblicza jej sztuki, a także wszystkie jej magiczne zaklęcia i ponownie zakochać się w jej największych przebojach taki jak: "Je veux", "On ira", "Éblouie par la nuit", "Que vendra" i jej najnowszym hicie "Imagine".

Ta nowa światowa trasa koncertowa będzie kolejną okazją dla Zaz i publiczności do skrzyżowania ścieżek z organizacjami pozarządowymi, z którymi artystka współpracuje za pośrednictwem Zazimut, dodając w ten sposób odrobinę zieleni do "la vie en rose".

Zaz - koncerty w Polsce w 2022 r. Sprawdź szczegóły:

20.10.2022 - Gdańsk/Sopot, Ergo Arena

22.10.2022 - Łódź, Atlas Arena

23.10.2022 - Kraków, Tauron Arena.