Na ostatnią prostą przed Świętami Bożego Narodzenia, wyciągamy pomocną dłoń do tych, którzy nie mają jeszcze zakupionych prezentów. Płyty, winyle i bilety na koncerty zawsze są świetnym pomysłem na świąteczne podarunki, ale co konkretnie wybrać? Poniżej kilka podpowiedzi!

Adele - "30"

W tym roku powiedziano o tej płcie i jej autorce już prawie wszystko, ale wspomnijmy o niej po raz kolejny. Prawda jest taka, że album Adele ucieszy pod choinką reprezentantów kilku pokoleń, jak i słuchaczy zarówno dźwięków ciut bardziej ambitnych, jak i tych, dla których muzyka jest tylko tłem dla codziennych obowiązków



"Adkins sprawiła słuchaczkom i słuchaczom płytę do wypłakania, ale i ukojenia. 'Wypłacz się, otrę twoją twarz' - słyszymy w lekko motownowym 'Cry Your Heart Out'. Z kolei w 'Love Is a Game', opowiadającym o konfrontacji z wyobrażeniami dotyczącymi miłości, Adele skręca w stronę soulu. I właśnie te soulowe i gospelowe tropy są na "30" znacznie ciekawsze niż te balladowe, jak choćby w nieco nudnawym 'I Drink Wine' - pisze w swojej recenzji Anna Nicz.

Ochman - "Ochman"

Debiutancki album zwycięzcy "The Voice of Poland" to połączenie elektroniki, śpiewu operowego i rozrywkowego. Połączenie tyleż intrygujące, co ryzykowne - trudno bowiem uniknąć kiczu i pretensjonalności. Rafał Samborski, który zrecenzował album dla Interii, zauważa, że kilka wpadek na nim się pojawiło, ale jak na debiut, jest to krążek bardzo udany i dający nadzieję na ciekawą karierę.

"Już na otwierających płytę 'Światłocieniach' nieustannie miesza ze sobą śpiew operowy z rozrywkowym, płynnie przechodząc między nimi i imponując tym, na jakie rejestry potrafi wejść. Owszem, trzeba się przyzwyczaić do tego wykorzystywano vibrato czy nagłych przeskoków, ale jeżeli już się do tego przyzwyczaicie, robi się naprawdę ciekawie" - chwali w swojej recenzji Samborski.

Fisz Emade Tworzywo - "Ballady i protesty"

Propozycja dla trochę starszych (zamykający album "Ok Boomer" zobowiązuje) i trochę bardziej zainteresowanych sytuacją w kraju. "Ballady i protesty" to w pewnym sensie pamiętnik z czasu pandemicznego, jak i zwrócenie uwagi na sytuację w naszym kraju. Wszystko to jednak podane w przebojowym intrygującym połączeniu elektroniki, hip hopu, dobrego popu.

"Hip hop, który nie jest hip hopem, alternatywny pop, który ucieka od nieznośnych dźwięków niemających nic wspólnego z przebojowością. I to trzeba u Fisza i Emade docenić najbardziej, bo udało im się nagrać najlepszy album od czasów "Mamuta". Żadne tam starzy kontra młodzi, po prostu kawał muzy dla ludzi wychowanych nie tylko w tej nowej Polsce" - pisał Dawid Bartkowski i wystawił płycie 8/10.

Mata - "Młody Matczak"

Jeśli jesteśmy przy rapie, nie może zabraknąć tu "Młodego Matczaka". Musisz zrobić prezent dla dziecka albo wnuczka? Album najlepszego artysty w Polsce wg. Spotify będzie idealnym wyborem.



"Ciężko nie docenić mocarnych singli, nawet hulającego tu i ówdzie 'Kiss cam', całej tej otoczki wokół 'Młodego Matczaka"', genialnego '67-410', czy kilku pojedynczych wersów udowadniających talent Maty. Szkoda tylko, że lwia część tej błyskotliwości cierpi przez kaca, ginie przez beatową generyczność i beznadziejne skity. Ale i tak trzeba to sprawdzić, nie tylko z racji obowiązku czy jakiejś panującej mody na rapera, bo Matczak zaczął zamiatać, ale jeszcze nie skończył." - pisze o płycie Dawid Bartkowski.

Krzysztof Zalewski - "MTV Unplugged"

Łączący w swojej twórczości pierwiastek rocka, popu i alternatywy Krzysztof Zalewski zaprezentował album koncertowy w akustycznej formule "MTV Unplugged". Propozycja na prezent co najmniej bardzo dobra, bo oprócz fenomenalnych aranżacji, dostajemy tak naprawdę przekrojowe wydawnictwo Zalewskiego, na którym znalazły się praktycznie wszystkie jego największe przeboje. A co uważa sam Zalef o tej płycie?



"Cieszę się bardzo i czuję się wyróżniony! Ta propozycja padała już chwilę wcześniej, tylko myślałem sobie, że to jednak zbyt wcześnie. Na koncercie "MTV Unplugged" trzeba zagrać przekrojowo całą swoją twórczość, więc siłą rzeczy jest to takie trochę 'The Best Of'. Po trzech autorskich płytach (licząc od "Zeliga"), albumie z utworami Niemena i z nową piosenką napisaną specjalnie na ten koncert stwierdziłem, że będzie już z czego wybierać i podjąłem rękawicę" - powiedział Mateuszowi Kamińskiego w wywiadzie dla Interii.

Abba - "Voyage"

Większość propozycji, które znalazły się wyżej, to jednak świetne prezenty dla najmłodszego lub średniego pokolenia. A co w takim razie kupić rodzicom albo dziadkom? Na szczęście jest Abba i ich tegoroczny wielki powrót. Jedni twierdzą, że to płyta przewidywalna, inni, że magiczna, ale jedno jest pewnie - to stara i dobra Abba, za którą wszyscy tęsknili.



"Może się wydawać, że to wszystko zostało zrobione właśnie po to - chłodna kalkulacja, która ma na celu grać na nostalgii i bijąca przewidywalność, ale jest w tym tyle dobra, że nie sposób przejść obojętnie. Nie ma sensu na siłę dorabiać ideologii, niech po prostu przemówi muzyka. Trochę archaiczna, jednak pełna uroku" - uznał Dawid Bartkowski.



Bilety na koncert? Kto zagra w Polsce 2022 roku?

Świetnym pomysłem na świąteczne prezenty są też bilety na koncerty, a kilka wspaniałych gwiazdy już zapowiedziało swój przyjazd do Polski w przyszłym roku.

Dla fanów rocka polecamy koncerty The Cure i Placebo.



Ostatni koncert grupy, który był ogłoszony na Open'er Festival 2020, został odwołany razem z całym festiwalem z powodu pandemii. Teraz brytyjska legenda rocka powraca do Europy z trasą koncertową, w tym aż dwoma koncertami w naszym kraju. Pierwszy koncert grupy w Polsce od 5 lat odbędzie się 20 października 2022 roku w TAURON Arenie Kraków. Dzień później (21.10.2021) The Cure zagra w łódzkiej Atlas Arenie.

Placebo ogłosili długo oczekiwany, ósmy album studyjny. Dziewięć lat od wydania ich ostatniej płyty "Loud Like Love", krążek "Never Let Me Go" zadebiutuje dokładnie 25 marca 2022 roku.



Zespół wyruszy też w trasę koncertową i zagra w Polsce swój jedyny koncert. Fani Placebo będą mogli usłyszeć grupę już 17.10.2022 w Warszawie w EXPO XXI.

Dla tych, co wolą popowe brzmienia - Justin Bieber wystąpi w Polsce 25 marca 2023 roku w ramach trasy "JUSTICE WORLD TOUR", która potrwa od maja 2022 roku do marca 2023 roku.

Artysta zawita w tym czasie na pięć kontynentów. Ostatnio muzyk występował w Polsce w 2016 roku. Organizatorzy, Prestige MJM, zapowiadają jego koncert jako "jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń 2023 roku w Polsce".

W Polsce wystąpi także John Legend. Amerykański wokalista zawita do naszego kraju po raz drugi. Muzyk zagra koncert 28 czerwca 2022 roku w Tauron Arenie Kraków.

Muzyk promuje swój album "Bigger Love", który jest "celebracją emocji, radości, nadziei i delikatności". Utwory zawarte na płycie są nośnikami światła i miłości w czasach, które - jak mówi sam artysta - wydają nam się końcem świata.



Dla fanów spokojniejszych brzmień, proponujemy jeden z aż trzech koncertów francuskiej gwiazdy ZAZ.

Artystka zaprezentuje materiał z albumu "Isa", który powstał podczas wiosennego zamknięcia (lockdownu). Przymusowa, ale mile widziana samotność. Album przepełniony jest serdecznością niczym seria obrazów.



20.10.2022 - Gdańsk/Sopot, Ergo Arena

22.10.2022 - Łódź, Atlas Arena

23.10.2022 - Kraków, Tauron Arena.