W 2022 roku wypadło 30-lecie albumu "King" T.Love, nagranego w kultowym składzie z Jankiem Benedekiem, kompozytorem wszystkich utworów z tego najlepszego, rockowego - zdaniem dziennikarzy muzycznych - krążka lat 90. W związku z tym, Muniek Staszczyk reaktywował zespół w historycznym składzie, w którym oprócz niego wystąpili Janek Benedek (gitary, kompozycje, produkcja muzyczna), Jacek Perkowski (gitary), Paweł Nazimek (bas) i Sidney Polak (perkusja).

Reklama

To właśnie oni nagrali wydaną w marcu nową płytę "Hau! Hau!". Z tego wydawnictwa pochodzą utwory "Pochodnia" (z gościnnym udziałem Kwiatu Jabłoni), "Ponura żniwiarka" i "Deszcz".

- To jest sukces, że wszyscy żyjemy, a nigdy nie byliśmy ministrantami. 40 lat to jest historia, cztery dekady, jest się z czego cieszyć - mówi Muniek w rozmowie z Interią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Muniek Staszczyk o 30-leciu Telewizji Polsat: Zakumplowana stacja INTERIA.PL

Muniek Staszczyk (T.Love) rzadko pokazuje swoją żonę. "Jak ona ze mną wytrzymuje?"

Muniek Staszczyk rzadko pokazuje zdjęcia swojej żony, Marty, w mediach społecznościowych. Właśnie jednak zrobił wyjątek.

"Moja najukochańsza Marta! Jak Ona ze mną wytrzymuje 34 lata? Święta Kobieta" - napisał na Instagramie lider T.Love.

Muniek z żoną Martą Kucharzak związał się w 1985 roku. 4 lata później pobrali się. Mają dwójkę dzieci: Marysię (1993) i Janka (1990). Jak udaje im się trwać w związku od tylu lat?

"Nasze małżeństwo trzyma się, bo jesteśmy niezależni. Oczywiście mamy wspólne punkty widzenia, ale moja żona nie jest typem kobiety zakochanej w piosenkarzu, wpatrzonej w niego jak w obraz. Mówiąc krótko dowala mi do pieca, kiedy trzeba" - mówił w jednym z wywiadów wokalista.

Instagram Post Rozwiń

Muniek Staszczyk przyznał się kiedyś, że nie był idealnym mężem.

"Mieliśmy ze sobą różne chwile. Mój zawód nie jest łatwy, kręci się mnóstwo kobiet, jest bardzo ciężko utrzymać się w stuprocentowej wierności. Zdarzały mi się wpadki, mieliśmy o tym rozmowy..." - opowiadał.

"Marta jest wyrozumiałą kobietą, ale nie taką, która przyjmie wszystko. Kiedy trzeba potrafi mnie postawić do pionu. Na pewno szanuje to, co robię. Myślę, że miałem szczęście, bo trafiłem na mądrą kobietę" - dodał.