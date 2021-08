Michał Wiśniewski: "Nie ma recepty na sukces"

Michał Wiśniewski urodził się 9 września 1972 roku w Łodzi. W wyniku życiowych zawirowań jako nastolatek przeprowadził się do niemieckiego Bonn. Tam uczęszczał do szkoły muzycznej, gdzie uczył się gry na fortepianie. Po roku wrócił do Polski, gdzie parał się różnymi zajęciami - pracował m.in. w hurtowni cebuli, był monterem wysokościowym, później otworzył własne biuro tłumaczeń.

Jego życie całkowicie odmieniło się w 1994 roku. Wtedy Wiśniewski poznał Jacka Łągwę, który miał wówczas zaaranżować na potrzeby przedstawienia teatralnego, przetłumaczone przez Wiśniewskiego, utwory Andrew Lloyd Webbera.

Do realizacji pomysłu ostatecznie nie doszło, ale panowie postanowili kontynuować współpracę i stworzyć studio nagrań. W międzyczasie otworzyli pierwszy w Łodzi klub karaoke. Właśnie tam poznali Magdę Pokorę, która została pierwszą wokalistą zespołu. W 1996 roku, nakładem firmy Koch, ukazał się pierwszy singel grupy. Na wydawnictwie znalazły się cztery piosenki: "Prawo", "Jeanny", "Spadam" i "Ci Wielcy". W lipcu tego roku, na placu Dąbrowskiego w Łodzi, odbył się także pierwszy koncert Ich Troje.

9 września 1996 roku w sklepach pojawiła się pierwsza płyta długogrająca Ich Troje, zatytułowana "Intro", promowana utworem "Prawo". W grudniu zespół ruszył w trasę koncertową po Polsce, supportując angielską grupę Smokie.

Dobre wyniki sprzedaży płyty "Intro", która zyskała status Złotej Płyty, pozwoliły Ich Troje zakwalifikować się do udziału w Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Występ grupy okazał się jednak kompletną klapą. Do tego doszły jeszcze nieporozumienia z wytwórnią Koch, dla której postanowiono nagrać jeszcze tylko jedną płytę. Zarejestrowana w studio w Izabelinie płyta "Iti c.d." swoją premierę miała we wrześniu 1997 roku. Promował ją utwór "Lustro", a zespół ponownie ruszył w trasę koncertową po Polsce.

Kolejny album zespół postanowił wydać w barwach koncernu Polygram. Na singla wybrano piosenkę "A wszystko to... bo ciebie kocham", oryginalnie wykonywaną przez niemiecką grupę Die Toten Hosen. Płyta, zatytułowana po prostu "3", ukazała się w maju 1999 roku i odniosła spory sukces. Przebojem stał się wspomniany singel.

W 2001 roku Ich Troje przystąpili do nagrywania kolejnej płyty. Niespodziewanie szeregi grupy opuściła Magda Pokora, która była wówczas żoną Wiśniewskiego. Pod pseudonimem Magda Femme rozpoczęła karierę solową. Nową wokalistką Ich Troje została Justyna Majkowska, śpiewająca wcześniej w łódzkim zespole Erato.

W czerwcu 2001 roku premierę miał album "Ad 4", a promujący go singel "Powiedz" zgłoszony został do konkursu Premier na Festiwalu Opolskim, gdzie zdobył nagrodę publiczności. Zespół zwyciężył także na festiwalu w Karlshamn, a płyta "Ad 4" osiągnęła status platyny. W 2002 roku Ich Troje zostali nominowani do nagrody Fryderyki w kategorii płyta roku - pop, oraz zespół roku - pop. Nie udało jednak im się zdobyć żadnej statuetki.

Rok później wzięli udział kwalifikacjach do konkursu Eurowizji w Niemczech oraz w Polsce, wykonując utwór "Keine Grenzen". Ostatecznie zespół reprezentował na Festiwalu Polskę i w Rydze zajął 7. miejsce. Jednocześnie był to ostatni występ zespołu z Justyną Majkowską, która postanawia opuścić Ich Troje. W międzyczasie rozpoczęła się emisja telewizyjnego reality-show "Jestem jaki jestem" z Michałem Wiśniewskim w roli głównej.

Na festiwalu w Opolu Michał Wiśniewski i Jacek Łągwa poznali Anię Świątczak, uczestniczkę programów "Szansa na sukces" i "Jaka to melodia?", która została nową wokalistką Ich Troje.

Pierwszy nagrany z nią album "6, ostatni przystanek", ukazał się w czerwcu 2004 roku, jednak nie powtórzył sukcesu poprzedników. Ich Troje postanowili ruszyć w ostatnią trasę koncertową, a Michał Wiśniewski ogłosił rozwiązanie grupy. Wokalista postanowił bowiem zostać... aktorem, debiutując w filmie "Lawstorant", obok m.in. Zbigniewa Buczkowskiego, Wojciecha Pokory i Jerzego Treli.

Zespół został reaktywowany już w następnym roku, a wokalistki zmieniały się jeszcze kilkukrotnie - w 2010 roku z grupy odeszła Ania Świątczak, a jej miejsce na rok zajęła Jeanette Vik. Następnie były to jeszcze: Justyna Panfilewicz (2011-2013), Marta Milan (2013-2017) i Agata Buczkowska (2017-2020). Ostatecznie wokalistką zespołu ponownie została Świątczak. Do zespołu wróciła również "Mandaryna" w roli choreografki. Dyskografię zamyka wydany w 2017 roku album "Pierwiastek z dziewięciu".

"Nie ma recepty na sukces, ja po prostu robiłem swoje. Ciężką pracą doprowadziłem do tego, że się udało" - mówił Wiśniewski w jednym z wywiadów. Przyznał też kiedyś, że stracił też ok. 30 milionów zł, na m.in. inwestycjach w samolot, dom, mieszkania, klub w Warszawie czy apartament w Tajlandii, w którym był "może ze dwa razy".

Michał Wiśniewski był pięciokrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była ówczesna wokalistka grupy - Magda Femme (1996-2001). Z drugą żoną Martą "Mandaryną" Wiśniewską ma syna Xaviera Michała (ur. 2002) i córkę Fabienne Martę (2003).Z kolei z trzecią żoną Anią Świątczak ma dwie córki: Etiennette Annę (2006) i Vivienne Viennę (2008). Później związał się z Dominiką Tajner - oficjalnie ich małżeństwo zakończyło się 30 września 2019 roku.

W 2020 roku poślubił tajemniczą Pauliną z Warszawy. W styczniu następnego roku urodził się ich syn. Chłopiec otrzymał imiona Falco Amadeus na cześć ulubionego wokalisty lidera Ich Troje - zmarłego w lutym 1998 r.

