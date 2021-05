Michał Wiśniewski na plaży z żoną. "Obiecuję skarbie!"

Michał Wiśniewski pokazał zdjęcie z żoną, jak spędzają czas wolny na plaży. Przy okazji złożył jej wzruszającą obietnicę.

Michał Wiśniewski pochwalił się zdjęciem z żoną /Artur Zawadzki / Reporter

Michał Wiśniewski był pięciokrotnie żonaty.



Jego pierwszą żoną była ówczesna wokalistka grupy - Magda Femme (1996-2001). Z drugą żoną Martą "Mandaryną" Wiśniewską ma syna Xaviera Michała (ur. 2002) i córkę Fabienne Martę (2003). Z kolei z trzecią żoną Anią Świątczak ma dwie córki: Etiennette Annę (2006) i Vivienne Viennę (2008). Później związał się z Dominiką Tajner - oficjalnie ich małżeństwo zakończyło się 30 września 2019 roku.

W grudniu 2019 roku pojawiły się informacje, że wokalista zaręczył się Pauliną z Warszawy. Para miała poznać się przez portal randkowy. Pobrali się pięć miesięcy po zaręczynach. W styczniu urodził się ich syn. Chłopiec otrzymał imiona Falco Amadeus na cześć ulubionego wokalisty lidera Ich Troje - zmarłego w lutym 1998 r.

Na profilu wokalisty pojawiło się zdjęcie, które ma być dowodem na bezgraniczną miłość do żony.



"Choć ten rysunek już dawno porwała woda, to będę go codziennie powtarzał dla Ciebie słowem, myślą i uczynkiem (tak, wiem jak to brzmi) abyśmy pamiętali dlaczego postanowiliśmy być razem. Obiecuję skarbie!" - zwrócił się do żony.

Jego słowa wzruszyły fanów, nie brakowało również zachwytów nad urodą wybranki muzyka. "Piękna żona", "Pięknie wyglądacie. Dbajcie o tę miłość", "Jesteście piękni. Życzę tobie Michale oraz Poli dużo zdrówka szczęścia. Oraz wytrwałości" - pisali.