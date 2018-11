Michał Szpak w akustycznej wersji: Fani zachwyceni "Sweet Cherry"

Ponad 30 tys. odsłon zanotowała akustyczna wersja utworu "Sweet Cherry" Michała Szpaka.

Michał Szpak ma wielu wiernych fanów /DARIUSZ BLOCH/POLSKA PRESS / East News

Sesję akustyczną zrealizowano dla Vevo Polska w Warszawie. Michał Szpak po raz pierwszy wykonał utwór "Sweet Cherry" oraz ostatni singel "Rainbow".

"Marzyciel" Michał Szpak - premiera płyty "Dreamer" 1 6 Zobacz zdjęcia Michała Szpaka z premiery płyty "Dreamer" Autor zdjęcia: Artur Zawadzki Źródło: Reporter 6

Wersja na żywo została nagrana tzw. mastershotem, bez cięć, na jednym ujęciu.

Wokaliście w nagraniach towarzyszyli klawiszowiec i gitarzysta.

Oba utwory pochodzą z wydanej na początku września płyty "Dreamer", która zadebiutowała na szczycie polskiej listy bestsellerów. Właśnie zapowiedziano, że nowy album 30 listopada zostanie wydany w postaci winyla - będzie to pierwsza czarna płyta Szpaka.

"Dreamer" to następca podwójnie platynowego albumu "Byle być sobą". Promująca tamto wydawnictwo piosenka "Color Of Your Life" stała się diamentowym singlem.

"Album brzmi świeżo i nowocześnie, jednocześnie nawiązuje do dobrych tradycji muzycznych a to stanowi dodatkowy walor. Sam artysta obdarzony mocnym rockowym głosem, momentami zaskakuje wręcz subtelną interpretacją wokalną jak choćby w utworze 'Let Me Dream'. 'Dreamer' to album bardzo dojrzały muzycznie, okraszony 'żywym' graniem. Mimo iż poszczególne piosenki zahaczają o różne gatunki stylistyczne, płyta jest spójna i stanowi dojrzałą muzycznie całość" - czytamy.

"Dreamer" dostępny jest również w wersji specjalnej z zupełnie nową okładką i zmienioną oprawą graficzną oraz dodatkowymi utworami w wersji koncertowej.

Pierwszy singel "Don't Poison Your Heart" ukazał się jeszcze pod koniec listopada 2017 roku.

Nagranie przez naszych użytkowników zostało wybrane przebojem ub. roku. Do tej pory teledysk zanotował ponad 4,5 mln odsłon.



Kolejną zapowiedzią "Dreamer" był łączący rock, pop i bluesa singel "King of the Season", a tuż przed premierą płyty juror "The Voice of Poland" ujawnił balladę "Rainbow".

"Bardzo kameralny, nastrojowy utwór skłania do refleksji a subtelny wokal artysty potrafi wyzwolić wśród słuchaczy sporo emocji. Do utworu powstała również specjalna wersja lyric video z udziałem Michała" - czytamy w zapowiedzi singla.

Fani długowłosego wokalisty już apelują, by zgłosił on "Rainbow" jako propozycję na Eurowizję 2019.

Oto szczegóły płyty "Dreamer":

1. "Dreamer (Thanks To You My Friends)"

2. "King Of The Season"

3. "Blue Moon"

4. "Don't Poison Your Heart"

5. "Rainbow"

6. "Sweet Cherry"

7. "Let Me Dream"

8. "Stronger"

9. "Way To The Stars"

10. "Dreamer (Thanks To You My Friends) (Special Version)"

11. "Blue Moon (House Version)"

12. "Together (Instrumental Version)".

