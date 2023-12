Pod koniec sierpnia 2020 r. do sieci trafił pierwszy cover sygnowany nazwą Polish Metal Alliance. Wówczas muzycy przygotowali własną wersję "The Trooper" z repertuaru Iron Maiden. Nagranie dobija właśnie do miliona odsłon.

Wideo Polish Metal Alliance - The Trooper (Iron Maiden cover)

Pomysłodawcami projektu byli muzycy metalowej formacji Chainsaw , którzy do współpracy zaprosili czołówkę rodzimej sceny ciężkiego rocka i metalu.

Kolejnymi przerobionymi utworami były "Painkiller" z repertuaru Judas Priest (627 tys. odsłon), "I Want it All" grupy Queen (524 tys.), "Stars" charytatywnego projektu Hear N' Aid (823 tys.), "Raining Blood" Slayera (229 tys.) i "Metal Heart" niemieckiej formacji Accept (249 tys.).



W 2022 r. do sieci trafiły covery "Stargazer" Rainbow (wypuszczony w rocznicę śmierci wokalisty Ronniego Jamesa Dio) oraz klasyk "Master of Puppets" zespołu Metallica, który zanotował ponad 700 tys. W tym drugim numerze gościnnie zaśpiewała Kasia Kowalska.



Polish Metal Alliance przerabia Panterę. "Nikt nie prosił, każdy czekał"

Sporą niespodzianką od projektu był cover "I'm Broken" Pantery , w którym jednym z zaproszonych wokalistów był Krzysztof Zalewski . W ostatnim czasie Polish Metal Alliance sięgnął głębiej w lata 80. nagrywając jeden z symboli tamtej dekady - "Separate Ways (Worlds Apart)" grupy Journey. Z lat 80. pochodzi również kolejny utwór "When It's Love" grupy Van Halen.

Tuż przed Bożym Narodzeniem ekipa przygotowała świąteczny prezent - przeróbkę "Cemetery Gates" Pantery.

"Pamięci Darrella Lance'a Abbotta i Vincenta Paula Abbotta" - czytamy pod nagraniem. Wspomniany duet braci to odpowiednio gitarzysta Dimebag Darrell (zastrzelony na scenie 8 grudnia 2004 r.) i perkusista Vinnie Paul (zmarł 22 czerwca 2018 r.).

W grudniu 2022 r. Pantera wróciła na scenę w składzie: wokalista Phil Anselmo i basista Rex Brown, których wsparli gitarzysta Zakk Wylde (Black Label Society) i perkusista Charlie Benante (Anthrax). W tej konfiguracji grupa była główną gwiazdą Metal Hammer Festival w Łodzi.

Za wersję Polish Metal Alliance odpowiadają wokaliści Krzysztof Sokołowski (Nocny Kochanek) i Łukasz "Zielony" Zieliński (Virgin Snatch), gitarzyści Marek Pająk (Vader), Jarek Chilkiewicz (Piotr Cugowski, Bracia) i Jacek Hiro (Sceptic, Popiór), basista Tomasz Targosz (CETI, The Legacy, Ballbraker) i perkusistka Beata Polak (Wolf Spider).

Wideo Polish Metal Alliance - Cemetery Gates (Pantera Cover)