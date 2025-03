Shandy & Eva to duet, który powstał w 2015 roku w Kaliforni. Ewa Żmijewska poznała swoją ukochaną podczas pobytu za granicą i połączyła je wspólna pasja do tworzenia muzyki. Shandrelica Casper urodziła się na karaibskiej wyspie Curacao. Ich drogi przecięły się podczas studiów w Los Angeles College of Music. Obie miały już portfolio muzyczne i zdecydowały się na współpracę.

W 2017 roku zaczęły pracować z polskim producentem Krisem Górskim, a w 2019 roku światło dzienne ujrzał ich pierwszy wspólny album "Give It a Try". W 2024 roku wydały kolejną płytę "Tylko Ty".

Duet zyskał rozpoznawalność w Stanach i w ojczyznach autorek. Miały okazję wystąpić w klubie o wyjątkowej renomie - Troubadour w Los Angeles . Dały też występ podczas Otwarcia Festiwalu Reżyserii Filmowej w Hali Stulecia we Wrocławiu.

W swój singiel "Siła" zaangażowały między innymi Danutę Stenkę, Kingę Preis i Julię Przybysz.

"Must Be The Music": Shandy & Eva w programie

Shandy & Eva postanowiły spróbować swoich sił w programie "MBTM". Zaprezentowały swój autorski utwór "Tylko Ty", a ich występ wywołał poruszenie wśród jurorów. Podczas oceny Natalia Szroeder i Miuosh zaczęli sobie docinać, a raper próbował wyprowadzić Natalię z równowagi. "To ty musisz być doprowadzona do granicy" - stwierdził. "Jestem już bardzo, ale mów dalej, mów" - odpowiedziała Natalia. Sebastian Karpiel-Bułecka musiał ich uspokajać.

Wokalistka miała mocne zdanie na temat występu duetu. "To nie będzie moja ulubiona piosenka" - oceniła stanowczo Natalia. "Ale chyba nie jesteśmy tutaj po to, żeby patrzeć tylko na to, co nam się podoba. Staram się patrzeć szerzej" - dodała po chwili.

Ostateczną decyzję jury na temat występu Shandy & Eva poznamy w drugim odcinku "Must Be The Music", którego premiera odbędzie się w piątek o 19:55 na kanale Polsat.