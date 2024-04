Po odejściu gitarzysty Jasona Newsteda, Metallica zdecydowała się na otwarcie na nowe wpływy, co zaowocowało współpracą z producentem Bobem Rockiem przy tworzeniu The Black Album. To partnerstwo przyniosło światu takie kultowe utwory jak "Nothing Else Matters" i "Enter Sandman". Chociaż początkowo album spotkał się z krytycznym przyjęciem fanów, z czasem zdobył ich uznanie, nawet mimo mniej typowego dla zespołu metalowego brzmienia. Wówczas nikt jeszcze nie przewidywał, że to tylko początek szerszych eksperymentów i że Metallica wkroczy w erę alternatywną, z elementami grunge.

Jedyny gościnny występ w historii Metallica

Marianne Faithfull, brytyjska piosenkarka, autorka tekstów i aktorka, zdobyła uznanie nie tylko w świecie muzyki pop, ale i w metalowej społeczności dzięki swojemu gościnnemu występowi w utworze "The Memory Remains" zespołu Metallica.

Jej charakterystyczny, "zniszczony" głos, jak opisał go Lars Ulrich, doskonale wpasował się w tematykę utworu opowiadającego o upadku gwiazdy.

Ten wyjątkowy występ, który jest jedynym gościnnym udziałem w historii Metalliki, znalazł się na albumie "Reload" z 1997 roku. Faithfull, znana z przeboju "As Tears Go By" i burzliwej relacji z Mickiem Jaggerem, pojawiła się również w teledysku do "The Memory Remains", dodatkowo wzmacniając swoje powiązania z rockowym światem.

