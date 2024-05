Tegoroczna edycja Męskiego Grania jest jubileuszowa. Festiwal będzie obchodził swoje 15-lecie i z tej okazji przygotował wiele niespodzianek. Podczas trasy koncertowej usłyszymy Orkiestrę 2024, a także te z poprzednich lat.

Jeszcze nie poznaliśmy składu wykonującego hymn. Podejrzenia, kto to może być, wzmocnił widok wielkich głów Darii Zawiałow, braci Kacperczyk i Mroza, które przejeżdżały 21 maja przez Warszawę. Internauci stwierdzili, że są to rekwizyty do teledysku Męskiego Grania.

Co więcej, parę dni wcześniej te same nazwiska prawdopodobnie zostały wpisane na wydarzeniu festiwalu, ale szybko je usunięto. Nie uciekło to jednak uwadze fanów. Post o tym został opublikowany na Threads. To może potwierdzać podejrzenia o tym, że w hymnie usłyszymy duet Kacperczyk, Darię Zawiałow i Mroza.

Wszystko okaże się 7 czerwca w południe. Wtedy właśnie Polska rozbrzmi premierową piosenką tegorocznej edycji festiwalu!

Męskie Granie - program. Kto wystąpi?

Męskie Granie 2024 odbywa się w siedmiu miastach: Żywcu, Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, a swój finał będzie mieć w stolicy. Co ciekawe, nieobecni będą mogli oglądać transmisję na żywo z dwóch miast - Żywca (29 czerwca) i Warszawie (24 sierpnia).

W poszczególne dni usłyszymy orkiestry z lat 2015, 2017, 2020, 2023 i 2024. Wyjątkiem jest koncert w stolicy, gdzie zagra Orkiestra Orkiestr, która wykona hymny Męskiego Grania z lat 2010-2023.

Z własnym repertuarem na scenie głównej wystąpią, m.in. Artur Rojek, Bartek Królik, Brodka, Daria Ze Śląska, Dawid Tyszkowski, Igo, Kacperczyk, Kaśka Sochacka, Kortez, Kwiat Jabłoni, Mery Spolsky, PRO8L3M, T. Love, Vito Bambino, Zalewski, Zalia oraz wielu innych.

Zaś na scenie Ż nie zabraknie wykonawców, takich jak Reni Jusis, Coals feat. Hubert., Grubson, Gypsy And The Acid Queen, Ignacy, Immortal Onion x Michał Jan, Karaś/Rogucki, Kathia, Kim Nowak, Patrick The Pan, Projekt WOW (Waligóra, Odoszewski, Wolas), Renata Przemyk feat. Dagadana, Swiernalis, Błażej Król oraz Zuta.

Jest to tylko część artystów, gdyż jest ich o wiele więcej. Pełny rozkład wraz z rozpiską na każde miasto znajduje się na oficjalnej stronie Męskiego Grania. Trasa rozpoczyna się już 28 czerwca!