Do sieci trafił teledysk do utworu "Myślę sobie, Ż" ( sprawdź! ), przygotowany przez markę Żywiec z okazji 15. edycji trasy Męskie Granie. Artyści zdecydowali się nagrać cover piosenki, która swoją premierę miała w 1988 roku, gdyż doceniają jej ponadczasowość i uniwersalność - to, że zachęca do cieszenia się życiem i odnajdywania radości w zwykłych chwilach.

"Przed nami 15. edycja trasy koncertowej Męskie Granie. Z tej okazji przygotowaliśmy dla fanów szereg niespodzianek, w tym utwór 'Myślę sobie, Ż', który z pewnością umili oczekiwanie na premierę singla. To jednak nie koniec, już wkrótce ogłosimy kolejne wyjątkowe projekty" - mówi Dorota Nowakowska, brand managerka marki Żywiec, wspominając o corocznym hymnie projektu, który zaprezentowany zostanie w maju.

Reklama

Clip Brodka Myślę sobie, Ż - x Igo

Męskie Granie: Brodka i Igo przerabiają przebój Voo Voo

Brodka wchodziła w skład Męskie Granie Orkiestra w latach 2014 i 2017 (na koncertach była dodatkowo w 2012, 2013, 2015, 2016), z kolei Igo pojawił się w latach 2019, 2020 i 2023



Co podkreślono w komunikacie prasowym, tłem opowieści przedstawionej w teledysku jest polskość czerpiąca z folkloru i tradycji we współczesny i nowoczesny sposób. To hołd dla pozytywnego życia i przeżywania go tak, by w każdym dniu odnajdywać radość. W tej wizualnej podróży przez sielskie krajobrazy gościnnie pojawia się również Wojciech Waglewski, założyciel zespołu Voo Voo. Przypomnijmy, że Waglewski był współwykonawcą hymnu Męskiego Grania w dwóch pierwszych latach - 2010 ("Wszyscy muzycy to wojownicy" z Maciejem Maleńczukiem i Abradabem) i 2011 ("Kobiety nam wybaczą" z Lechem Janerką, Spiętym, Fiszem i Leszkiem Możdżerem).



Reżyserem teledysku "Myślę sobie, Ż" jest Grajper, zdjęcia stworzył Mikołaj Syguda, a za produkcję odpowiada Opus Film.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Monika Brodka o ekologii: pojedyncza jednostka przyczynia się do szerszej masy. Earth Festival Uniejów 2022 INTERIA.PL