Przypomnijmy, że TVP przekazała informację o udziale Mel C ( sprawdź! ) w koncercie sylwestrowym w piątek (23.12). Wokalistka miała zaśpiewać w Zakopanem piosenkę "Never be the same again" oraz największe przeboje Spice Girls .



Na profilach stacji można było zobaczyć również krótkie pozdrowienia od Melanie C i jej zaproszenie do Zakopanego. W szybkim czasie na jej profilu fani zaczęli publikować komentarze zwracające uwagę na to, że TVP publikowała materiały dyskryminujące osoby LGBT+ (z kolei Mel zdecydowanie deklarowała wsparcie dla tej społeczności), które przekonały wokalistkę do odwołania występu niemal w ostatniej chwili.

"W świetle informacji, które zostały mi przedstawione, a które nie zgadzają się z moimi poglądami na temat społeczności, które wspieram, obawiam się, że nie będę mogła wystąpić w Polsce na sylwestra. Mam nadzieję wrócić niedługo. Życzę Wam wspaniałych świąt i wszystkiego, co najlepsze na 2023 rok" - napisała "Spicetka" na Facebooku i Instagramie.

Teraz wiemy, że na pewno pojawi się na innym koncercie sylwestrowym. Chodzi o występ na specjalnym koncercie BBC, który miał zostać zarejestrowany 7 grudnia. Jego emisja odbędzie się 31 grudnia, a Mel C będzie tam gościem Sama Rydera - zdobywcy 2. miejsca na tegorocznej Eurowizji.

Mel C gwiazdą innego sylwestra. Wokalistka wystąpi w swoim kraju

Melanie C jak Edyta Górniak? Gwiazda Spice Girls nagrała piosenkę polskiej legendy

Mimo, że Mel C nie wystąpi na Sylwestrze TVP, sporo łączy ją z inną gwiazdą imprezy. Jak się okazuje, była "Spicetka" zaśpiewała w przeszłości utwór Edyty Górniak.

Wydana w 1997 roku płyta, pt. "Edyta Górniak" ukazała się nie tylko w naszym kraju, ale także w Japonii (pod tytułem "Kiss Me, Feel Me") oraz Europie. To właśnie na tym krążku pojawiła się piosenka "Soul Boy". Album musiał rozejść się bardzo szeroko, skoro dotarł do współpracowników Melanie C.

W 2003 roku Melanie wydała swoją płytę, pt. "Reason". Na trackliście znajdziemy właśnie tą piosenkę Edyty Górniak. Poniżej możecie porównać oba utwory:

Sylwester w TVP mógł być idealną okazją do wspólnego, historycznego wykonania tej piosenki przez obie gwiazdy. Niestety, nie doczekamy się spotkania Edyty Górniak i Mel C.

Sylwester Marzeń TVP w Zakopanem. Kto wystąpi?

Wśród ogłoszonych wykonawców są m.in. Edyta Górniak i Justyna Steczkowska z synami, MaRina, Sara James , Viki Gabor , Golec uOrkiestra, Zenon Martyniuk z zespołem, Piękni i Młodzi, Playboys, Weekend, Defis, Classic, Boys , MiłyPan, Don Vasyl, Maja Hyży, Kasia Moś, Staszek Karpiel-Bułecka, Grupa KOMBI Łosowski, Kuba Szmajkowski, Daria, Komodo, Sławomir i Kajra, Thomas Anders, a także Dzidzio z Ukrainy.

