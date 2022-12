"W świetle informacji, które zostały mi przedstawione, a które nie zgadzają się z moimi poglądami na temat społeczności, które wspieram, obawiam się, że nie będę mogła wystąpić w Polsce na sylwestra. Mam nadzieję wrócić niedługo. Życzę Wam wspaniałych świąt i wszystkiego, co najlepsze na 2023 rok" - napisała Melanie C na Facebooku oraz Instagramie.

Przypomnijmy, że TVP ogłosiła Mel C ( sprawdź! ) gwiazdą swojego sylwestra w piątek. Wokalistka miała zaśpiewać w Zakopanem piosenkę "Never be the same again" oraz największe przeboje Spice Girls .

Reklama

Na profilach stacji można było zobaczyć również krótkie pozdrowienia od Melanie C i jej zaproszenie do Zakopanego. W szybkim czasie na jej profilu fani zaczęli publikować komentarze zwracające uwagę na to, że TVP publikowała materiały dyskryminujące osoby LGBT+ (z kolei Mel zdecydowanie deklarowała wsparcie dla tej społeczności).

Wszystkie twarze Mel C 1 / 22 12 stycznia 1974 roku w Whiston w Wielkiej Brytanii urodziła się Melanie Chisholm, jedna z wokalistek Spice Girls. Zobacz, jak zmieniała się przez lata Źródło: Getty Images/Flash Press Media udostępnij

Nie wiadomo jakie były warunki kontraktu wokalistki z TVP i czy w związku z jej rezygnacją nadawcy przysługuje jakieś odszkodowanie.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Melanie C Here It Comes Again

TVP poinformowała, że gwiazda "niespodziewanie" odwołała swój udział.

"Spółka z zaskoczeniem przyjęła informację o zmianie planów artystki. TVP przypomina, że Sylwester to koncert dla wszystkich, którzy chcą przywitać Nowy Rok przy dobrej zabawie" - czytamy w oświadczeniu.

Samuel Pereira komentuje rezygnację Mel C. Komentatorzy oskarżają go o hipokryzję

Głos zabrał także szef portalu tvp.info, Samuel Pereira, który już wczoraj wypomniał byłej spicetce, że nigdy nie przeszkadzał jej fakt grania w kraju reżimowym jak Rosja, w którym łamane są prawa człowieka. "Melanie C w kraju, który nie 'stoi sprzeczności z jej poglądami' czyli w Rosji" - napisał.