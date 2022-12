Mel C ( sprawdź! ) odwołała swój udział w koncercie sylwestrowym dosłownie w ostatniej chwili. "W świetle informacji, które zostały mi przedstawione, a które nie zgadzają się z moimi poglądami na temat społeczności, które wspieram, obawiam się, że nie będę mogła wystąpić w Polsce na sylwestra. Mam nadzieję wrócić niedługo. Życzę Wam wspaniałych świąt i wszystkiego, co najlepsze na 2023 rok" - napisała "Spicetka" na Facebooku i Instagramie.

Teraz wiemy, że na pewno pojawi się na innym koncercie sylwestrowym. Chodzi o występ na specjalnym koncercie BBC, który miał zostać zarejestrowany 7 grudnia. Jego emisja odbędzie się 31 grudnia, a Mel C będzie tam gościem Sama Rydera - zdobywcy 2. miejsca na tegorocznej Eurowizji.

Poza Spicetką pojawią się jeszcze m.in. Sigrid, lider zespołu The Darkness Justin Hawkins czy House Gospel Choir. Pierwsza częśc koncertu rozpocznie się o 23:30 i potrwa do północy, a następnie wyemitowany zostanie pokaz fajerwerków.

Kontrowersje z sylwestrem TVP. Będzie "nowa gwiazda"?

Nagłą rezygnację Mel C zdążyła już skomentować m.in. wiceburmistrz Zakopanego, Agnieszka Nowak-Gąsienica. Jej zdaniem, choć rezygnacja Mel C była zaskoczeniem, to nie będzie wielką stratą dla całej imprezy.

"Informację o tym, że Mel C odwołała swój przyjazd do Zakopanego, przeczytałam w drugi dzień świat wieczorem w prasie. Byłam trochę zdziwiona. Z prezesem TVP czy dyrektor artystyczną koncertu jeszcze na ten temat nie rozmawialiśmy. Oczywiście szkoda, że była członkini Spice Girls u nas nie zaśpiewa, ale jestem przekonana, że koncert nie straci na tym pod względem atrakcyjności" - mówiła w rozmowie z Onetem.

Zapowiedziała, że TVP ma mieć w zanadrzu innych artystów, którzy wkrótce zostaną ogłoszeni. W końcu Mel C ponoć nie miała być "główną gwiazdą" koncertu.

"To oczywiście duże nazwisko, ale wokalistka miała być na drugim-trzecim miejscu, jeśli chodzi o ranking gwiazd sylwestra w Zakopanem" - tłumaczyła i dodawała: "Myślę, że za kilkadziesiąt godzin TVP ogłosi, kto będzie tą główną gwiazdą, która zaśpiewa pod Giewontem. To będzie ktoś o naprawdę dużym nazwisku". Jak na razie TVP nie ogłosiło jednak nowej gwiazdy.

Przypomnijmy, że TVP przekazała informację o udziale Mel C ( sprawdź! ) w koncercie sylwestrowym w piątek (23.12). Wokalistka miała zaśpiewać w Zakopanem piosenkę "Never be the same again" oraz największe przeboje Spice Girls .

Na profilach stacji można było zobaczyć również krótkie pozdrowienia od Melanie C i jej zaproszenie do Zakopanego. W szybkim czasie na jej profilu fani zaczęli publikować komentarze zwracające uwagę na to, że TVP publikowała materiały dyskryminujące osoby LGBT+ (z kolei Mel zdecydowanie deklarowała wsparcie dla tej społeczności).

Nie wiadomo jakie były warunki kontraktu wokalistki z TVP i czy w związku z jej rezygnacją nadawcy przysługuje jakieś odszkodowanie. Jak donosi Plejada, w grę może wchodzić nawet ok. 100 tys. funtów.

Sylwester Marzeń TVP w Zakopanem. Kto wystąpi?

Wśród ogłoszonych wykonawców są m.in. Edyta Górniak i Justyna Steczkowska z synami, MaRina, Sara James , Viki Gabor , Golec uOrkiestra, Zenon Martyniuk z zespołem, Piękni i Młodzi, Playboys, Weekend, Defis, Classic, Boys , MiłyPan, Don Vasyl, Maja Hyży, Kasia Moś, Staszek Karpiel-Bułecka, Grupa KOMBI Łosowski, Kuba Szmajkowski, Daria, Komodo, Sławomir i Kajra, Thomas Anders, a także Dzidzio z Ukrainy.

