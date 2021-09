Zygmunt Chajzer został gwiazdą telewizji pod koniec lat 90. dzięki teleturniejowi "Idź na całość", a potem prowadził kolejne programy tego typu, na przykład "Telegra", "Chwila prawdy" oraz "Grasz czy nie grasz". Gdy popularność teleturniejów przygasła, dziennikarz związał się z marką produkującą detergenty i przez wiele kolejnych lat występował w reklamach proszków do prania. Nic więc dziwnego, że wielu widzom, zwłaszcza tym młodszym, Chajzer kojarzy się właśnie z proszkiem do prania.

Do tego grona z pewnością należą raperzy Mata, Quebonafide i Malik Montana, którzy wymieniają nazwisko Chajzera w swoim utworze "Papuga".

Zygmunt Chajzer w przeboju "Papuga" Maty

"Sędzina patrzy, jakby chciała złapać za faję, Prokurator wie, że nie pomoże nawet frajer, Bo papuga pierze moje brudy jak Zygmunt Chajzer, Dzwoni papuga, ja nie mówię halo" - brzmi fragment tego utworu.

Zygmuntowi Chajzerowi ten kawałek tak bardzo się spodobał, że poprosił swojego syna, by zdobył dla niego wejściówki na koncert raperów. Ujawnił to Filip Chajzer w najnowszym wpisie na Instagramie.

"Mój tata - absolutny mistrz świata - dzwoni do mnie wczoraj z sensacyjnym newsem - 'Słuchaj! Rapują o mnie w piosence Mata, Quebonafide i Malik Montana'. Nie miałem pojęcia, że Ziggi jest aż tak na bieżąco ze Spotify, ale okazuje się, że jest. Tata jedzie dalej. 'Załatw mi wejście na koncert, należy mi się, skoro jestem w tekście'" - zreferował rozmowę z ojcem prezenter "Dzień Dobry TVN".

Jak się okazuje, Zygmunt Chajzer ma jeszcze jeden argument, by wejść na koncert. "A jak będą się opierać, powiedz, że mogę rozdawać młodzieży biały proszek w saszetkach promocyjnych po 150 gramów, mam tego całą piwnicę" - zacytował żartobliwą propozycję ojca Filip Chajzer i dodał: "Nie wiem, co na to Mata, ale jestem pewny, że dobrze wie, jak ważny jest tata" - nawiązując do tego, że raper ma również bardzo znanego ojca - prawnika Marcina Matczaka.

Zygmunt Chajzer jest od pewnego czasu właścicielem własnej marki środków piorących Mr. Ziggi.

Mata. Kim jest? Kiedy premiera płyty "Młody Matczak"?

Mata urodził się 14 lipca 2000 roku we Wrocławiu. Jest synem znanego prawnika Marcina Matczaka i Arletty Śliwińskiej-Matczak. Szturmem podbił internet w 2020 roku swoim pierwszym przebojem "Patointeligencja" ( sprawdź! ). Na swoim koncie ma także EP-kę "Fumar Mata" i debiutancki album "100 dni do matury". Płyta ta stała się bestsellerem i najczęściej kupowanym i słuchanym albumem na Spotify w 2020 roku.

1 października ukażą się - nowy album "Młody Matczak", a także EP-ka "100 dni po maturze". Na 2 października natomiast muzyk zapowiedział ogromny koncert na warszawskim Bemowie, gdzie w towarzystwie zaproszonych muzycznych gości zaprezentuje cały premierowy materiał z nadchodzącego albumu "Młody Matczak".



Nową płytę promował singlami, m.in. "Papuga" ( sprawdź! ) z gościnnym udziałem Malika Montany i Quebonafide oraz "Kiss cam (podryw roku)". W teledysku do tego ostatniego ( sprawdź! ) wystąpili m.in. Young Leosia i Michał Milowicz.