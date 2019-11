Marlena Szpak obcięła włosy. Zdjęcie siostry Michała Szpaka robi furorę [INSTAGRAM]

Na swoim instagramowym profilu Marlena Szpak, siostra Michała Szpaka, poinformowała, że obcięła swoje długie włosy. W dodatku przekazała je na potrzeby stworzenia peruki dla pacjentów z oddziałów onkologicznych.

Michał Szpak z siostrą Marleną AKPA

Michał Szpak ma troje rodzeństwa: brata Damiana, dzięki któremu kilka dni temu został wujkiem, oraz dwie siostry: starszą Marlenę i młodszą Ewę.

Wspomniana Marlena Szpak także jest wokalistką, która razem z bratem od czasu do czasu występuje na scenie.

Teraz wspiera go także za kulisami w programie "The Voice of Poland", którego Michał jest trenerem.



"Taki warkoczyk może być nieznaczący dla większości z nas, ale dla mnie ma ogromne znaczenie. To nie tylko ścięte długie włosy (których już nie mam), ale przede wszystkim gest solidarności wobec pacjentów z oddziałów onkologicznych, którzy walczą każdego dnia o życie" - napisała na Instagramie Marlena prezentując zdjęcie warkocza.

"Taki warkoczyk może być częścią peruk tworzonych z myślą o nich, o ich jak największym komforcie w codziennym życiu. Mały gest dla OGROMNEGO celu. Pomagajmy!!!" - dodała starsza siostra Michała.

2018 rok był bardzo udany dla Michała Szpaka, który na początku września wydał nową płytę "Dreamer". Album zadebiutował na szczycie polskiej listy bestsellerów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Szpak o "The Voice of Poland": Oko za oko Newseria Lifestyle

"Album brzmi świeżo i nowocześnie, jednocześnie nawiązuje do dobrych tradycji muzycznych a to stanowi dodatkowy walor. Sam artysta obdarzony mocnym rockowym głosem, momentami zaskakuje wręcz subtelną interpretacją wokalną jak choćby w utworze 'Let Me Dream'. 'Dreamer' to album bardzo dojrzały muzycznie, okraszony 'żywym' graniem. Mimo iż poszczególne piosenki zahaczają o różne gatunki stylistyczne, płyta jest spójna i stanowi dojrzałą muzycznie całość" - tak zapowiadała ten materiał wytwórnia.

Pierwszy singel "Don't Poison Your Heart" ukazał się jeszcze pod koniec listopada 2017 roku.

Clip Michał Szpak Don't Poison Your Heart

Nagranie przez naszych użytkowników zostało wybrane przebojem 2017 roku. Do tej pory teledysk zanotował ponad 5,4 mln odsłon.



Kolejną zapowiedzią "Dreamer" był łączący rock, pop i bluesa singel "King of the Season" (ponad 2,6 mln), a tuż przed premierą płyty juror "The Voice of Poland" ujawnił balladę "Rainbow" (ponad 2,1 mln).

Clip Michał Szpak King Of The Season

Ostatnim singlem był "Dreamer (Thanks To My Friends)" z wynikiem ponad miliona odsłon.

Clip Michał Szpak Dreamer (Thanks To You My Friends) - Lyric Video

