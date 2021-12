Mariusz Duda kończy pandemiczną trylogię. Kiedy premiera płyty "Interior Drawings"?

W 2020 r. jeden z największych pracusiów na polskiej scenie Mariusz Duda zaprezentował dwie piosenki sygnowane własnym imieniem i nazwiskiem, elektroniczny album "Lockdown Spaces" i płytę "Through Shaded Woods" projektu Lunatic Soul.

Druga część "Lockdown Trilogy" - "Claustrophobic Universe" - ukazała się 23 kwietnia. Pod koniec wakacji wokalista i multiinstrumentalista zagrał pięć jubileuszowych koncertów z grupą Riverside. Warszawski kwartet z okazji swojego 20-lecia w listopadzie wypuścił dwupłytową kompilację "Riverside 20" promowaną premierową kompozycją "Story of My Dream".

Teraz poznaliśmy szczegóły solowego wydawnictwa "Interior Drawings", które zamyka pandemiczną trylogię. Album ukaże się 10 grudnia w specyficznej cyfrowo-kasetowej formie. Przez pierwszy tydzień materiał dostępny będzie tylko na Bandcampie, po czym trafi na wszystkie serwisy streamingowe i platformy cyfrowe, a także na kasety (tak jak to było z poprzednimi częściami).

Mariusz Duda (Lunatic Soul): Nie ma dobrego momentu na premierę płyty

"O czym jest ten album? O tworzeniu. O kreacji. O tym co jest dla mnie najważniejsze i co w sumie sprawia, że moja wewnętrzna równowaga jeszcze zostaje zachowana. Muzycznie? Z założenia trylogia nam się 'rozświetla'. Będziemy mieli więcej światła, więcej melodii i najwięcej 'dodatków wokalnych'. Mam nadzieję, że finalna część lockdownowego trylogii przypadnie Wam do gustu. I będzie dobrym uzupełnieniem zbliżającego się okresu refleksji i wszelakich mniej lub bardziej prywatnych podsumowań" - zapowiada Mariusz Duda.

Tym razem na okładkę autorstwa niemieckiego ilustratora Hajo Müllera trafią trójkąty - poprzednio były to kwadraty oraz koła i okręgi.

- Dużo osób wciąż będzie borykało się z wpływem lockdownu i związanych z nim wydarzeń, na swoją psychikę. Myślę, że do tego będą nawiązywały tytuły na trzeciej płycie. Dodatkowo tradycyjnie nawiążę do atrybutów z dzieciństwa. I tak po grach komputerowych i kasetach magnetofonowych przyjdzie czas na komiksy i książki - mówił Interii Mariusz Duda przy okazji premiery środkowej części.

Premiera nośnika winylowego i CD w wydaniu zbiorczym jako "Lockdown Trilogy" przewidziana jest na połowę 2022 r.