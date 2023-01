Olivia Rodrigo to gwiazda, która bardzo szybko podbiła rynek muzyczny. Mając mniej niż 18 lat, zdobyła aż trzy statuetki Grammy. Co spowodowało jej ogromny sukces? Jak wygląda jej życie prywatne? Poznajmy całą ścieżkę kariery Olivii Rodrigo.

Olivia Rodrigo: ile ma lat?

Po jej imieniu i nazwisko można było się spodziewać, że ma latynoskie pochodzenie. Prawda jest jedna nieco inna. Urodziła się 20 lutego 2003 roku na południu Kalifornii. W 2023 roku artystka świętować będzie 20. urodziny. Jej rodzice mają zagraniczne korzenie. Ojciec jest Filipińczykiem, a matka Niemką.

Reklama

Już od najmłodszych lat brała udział w lekcjach muzyki. Z początku uczyła się śpiewu, by stopniowo przejść do nauki na pianinie. Uczyła się w Lisa J. Mails Elementary School, a następnie w Dorothy McElhinney Middle School.

Instagram Wideo Rozwiń

Olivia Rodrigo: od gitary do telewizji

W wieku 12 Olivia Rodrigo umiała też grać na gitarze. Zaciekawił ją ten instrument przez muzykę, która była puszczana w jej domu. Rodzice gustowali w alternatywnym rocku, punk rocku i pop punku. Zaczęła również słuchać country, dzięki któremu poznała Taylor Swift. Zainspirowana jej twórczością Olivia zdecydowała się pisać teksty. Ciągnęło ją również do branży filmowej, gdzie finalnie rozpoczęła swoją karierę.

Instagram Post Rozwiń

Mieszkając blisko Los Angeles, Olivia często pojawiała się na castingach. Największą sławę osiągnęła dzięki serialowi Disneya "Bizaardvark". Po zakończonej emisji dziewczyna otrzymała kolejną rolę. Tym razem zagrała w produkcji Disneya "High School Musical: The Musical: The Series" . Na potrzebę tytułu napisała piosenkę, a śpiewanie na planie wzmocniło jej chęć rozwinięcia kariery muzycznej. W 2020 roku podpisała kontrakt z Geffen Records, wytwórnią podległą Interscope Records.

Wideo youtube

Olivia Rodrigo i jej pierwsze kroki w branży muzycznej

W styczniu 2021 roku początkująca piosenkarka wydała swój pierwszy singel "Drivers License". Utwór zaskoczył wielu odbiorców ze względu na mocny wokal dziewczyny. Nikt nie spodziewał się, że już po tej premierze Olivia stanie się gwiazdą na światową skalę. Przez 8 tygodni była na podium zestawienia Billboard Hot 100. Zajęła również pierwsze miejsce na listach platform streamingowych, takich jak Spotify, Apple Music czy Amazon Music.

Clip Olivia Rodrigo drivers license

Po sukcesie pierwszego singla, Rodrigo poszła za ciosem i wydała kolejne dwa numery. Były to "Deja Vu" oraz "Good 4 U". Wszystkie pojawiły się na albumie "Sour", wydanym 21 maja 2021 roku. Oprócz nich na płycie znalazło się 8 kawałków. W USA album od razu po premierze zajął pierwsze miejsce listy Billboard 200. Na szczycie spędził aż 5 tygodni.

Olivia Rodrigo z nagrodą GRAMMY

Olivia Rodrigo została nominowana do 7 nagród Grammy. Ich wręczenie miało miejsce 31 stycznia 2022 roku. Finalnie artystka odebrała w trakcie gali trzy stauetki. Nie jest to jednak jedyny sukces piosenkarki. Zdobyła także MTV EMA, co świadczy o skali jej popularności. Widać, że sukces tylko zmotywował ją do dalszego działania. W styczniu 2023 roku na Instagramie Olivii Rodrigo pojawiła się informacja o wydaniu drugiego albumu.

Czy Olivia Rodrigo ma chłopaka?

Media od początku kariery piosenkarki spekulują o jej związku. Z początku jej partnerem był kolega z planu "High School Musical" - Joshua Bassett. Po premierze "Drivers License" uważano, że utwór opowiada o ich rozstaniu (Bassett miał zostawić Rodrigo dla innej gwiazdy Disneya - Sabriny Carpenter). Do stycznia 2022 roku piosenkarka spotykała się z Adamem Faze. W kwietniu 2022 media plotkowały o jej romansie z 25-letnim DJ-em Zackiem Bia. Oboje jednak nie komentują medialnych podejrzeń.

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Instagram Wideo (IGTV) Rozwiń

Więcej newsów o gwiazdach i muzycznych wydarzeniach, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętsze wydarzeń znajdziecie na naszym Facebooku Interia Muzyka .

***

Zobacz też:

22-latek konkurował z Sarą James. Po tym co pokazał ludzie wstawali z miejsc

Agata Radziszewska zrobiła z nowej piosenki TikTokowy hit. Zobacz klip do "2/10"