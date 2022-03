Olivia Rodrigo na początku 2021 roku zrobiła z piosenki "Drivers License" wielki przebój. Internauci zastanawiali się, o kim śpiewa w utworze opowiadającym o porzuceniu na rzecz "starszej blondynki". Niektórzy - ponoć słusznie - podejrzewali, że Rodrigo śpiewa o Joshua Bassetcie, byłym chłopaku gwiazdki i odtwórcy jednej z głównych ról w nowym "High School Musical".

Choć ani chłopak, ani wokalistka nie potwierdzili tych doniesień, to sama liczba negatywnych komentarzy pod adresem Bassetta spowodowała, że... wylądował w szpitalu! Jak opowiada w udzielonym niedawno wywiadzie, z powodu skupienia się uwagi internautów na jego osobie, a także gróźb śmierci w mediach społecznościowych poważnie się rozchorował.

Jak zapewnia, "każdego dnia czuł się coraz gorzej", spał od 16 do 20 godzin na dobę i nie mógł wstać z łóżka na dłużej niż 30 sekund. "Czułem, że moje serce zawodzi, że przestaje bić. To było złe' - mówi Bassett. Aktor próbuje swoich sił także jako wokalista, wydał singel "Lie Lie Lie", a wielu dopatrywało się w nim jego odpowiedzi na piosenkę Rodrigo, co było nieprawdą. Ten fakt także mocno przeżył.

Ataków doznawał także w pracy, a podczas jednego producent programu zabrał go do szpitala, gdzie zdiagnozowano wstrząs septyczny. Taki nagły skok ciśnienia jest bardzo groźny dla organizmu, gdyż może powodować niedotlenienie narządów. Lekarze powiedzieli mu, że gdyby nie przyjechał do szpitala i zaczekał jeszcze 12 godzin, prawdopodobnie już by nie żył. Chłopak spędził w szpitalu 9 dni i powrócił do domu, gdzie zaczął odczuwać ataki paniki. Dzięki terapii, jodze i medytacji udało mu się uporać z tym doświadczeniem.