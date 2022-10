W melancholijnym, czarno-białym wideoklipie występuje David Jonsson, który wciela się w postać mężczyzny zmagającego się z depresją. Aktor dźwiga na swoich plecach ogromną, przytłaczającą go kukłę ze swoją podobizną. Gdy przemierza skąpane w deszczu ulice, niespodziewanie na jego drodze pojawiają się inni mężczyźni, którzy pomagają mu nieść ten ciężar, a ostatecznie zdejmują go z pleców bohatera, który lekkim krokiem wchodzi do Talk Club.

Tym wymownym teledyskiem Liam Gallagher postanowił zachęcić mężczyzn do większej otwartości w kwestii depresji.

"Straciłem zbyt wiele osób, o wiele za wcześnie. Ważne jest, aby rozmawiać. Cieszę się, że mogłem w ten sposób wspomóc fundację Talk Club i współpracować z nią przy teledysku do 'Too Good For Giving Up'" - wyznał w oświadczeniu prasowym cytowanym na stronie organizacji były członek grupy Oasis.

Talk Club to organizacja stworzona dla mężczyzn. Zgodnie z nazwą jej działalność polega na zachęcaniu do rozmów o problemach, depresji, pogorszonym nastroju. Poza udziałem w spotkaniach grup dyskusyjnych członkowie klubu mogą korzystać z terapii i różnorakich zajęć, np. sportowych, które dobrze wpływają na ich kondycję psychiczną. Założyciele organizacji, Ben Akers i Gavin Thorpes, zwracają uwagę na narastający problem samobójstw wśród mężczyzn poniżej 50 roku życia. Mają nadzieję, że współpraca z Gallagherem podniesie świadomość mężczyzn w temacie prewencyjnych działań i skłoni ich do rozmów o depresji, które - jak podkreślają - mogą uratować czyjeś życie.

