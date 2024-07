Ann Wilson ogłosiła, że grupa Heart została zmuszona odwołać wszystkie koncerty zaplanowane na 2024 rok. Powodem są problemy zdrowotne wokalistki formacji.



Gwiazda lat 70. i 80. przekazała, że przeszła operację usunięcia "czegoś, co okazało się być rakiem". Wilson dodała, że czuje się dobrze po zabiegu, jednak lekarze zalecili jej przejście "prewencyjnej chemioterapii", a sama piosenkarka przystała na tę propozycję.

"Moi lekarze poinstruowali mnie, że muszę odpoczywać do końca roku, aż całkowicie dojdę do siebie" - zakomunikowała.

"Naprawdę chciałabym, żebyśmy mogli zagrać te koncerty. Wiedzcie, że planuję wrócić na scenę w 2025 roku. Mój zespół dopracowuje szczegóły i damy wam znać o naszych planach tak szybko, jak to możliwe" - poinformowała artystka. Wokalistka nie ujawniła szczegółów choroby. Swoje oświadczenie zakończyła słowami: "To ostatnia publiczna wypowiedź na ten temat".

Koncerty w ramach trasy "Royal Flush" mają zostać ponownie zaplanowane na przyszły rok. W tournée grupy Heart towarzyszyć mieli muzycy Def Leppard i Journey.



Kim jest Ann Wilson? Jej zespół podbijał listy przebojów w latach 70. i 80.

Zespół Heart został założony w 1967 r. w Kanadzie. Na przestrzeni lat jego stałą członkinią, poza Ann Wilson, jest jej siostra, Nancy Wilson, grająca na gitarze. Grupa największe sukcesy odnosiła w latach 70. i 80.

W trakcie całej swojej kariery nagrały 15 płyt, sprzedając 35 milionów egzemplarzy na całym świecie. Grupa ma na koncie wiele przebojów. Największe z nich to: "Barracuda", "Alone", "Never", "These Dreams" i "All I Wanna Do Is Make Love To You".