Lady Gaga o problemach psychicznych: Nie możemy dalej pozostawać cicho

Artykuł Lady Gagi opublikowany został w "The Guardian". Wokalistka poruszyła w nim zagadnienia związane z samobójstwami, depresją i zdrowiem psychicznym. Gwiazda zwróciła uwagę na coraz poważniejszy problem i zaapelowała o natychmiastowe działania.

"Zanim skończysz czytać ten artykuł, na całym świecie życie odbierze sobie sześć osób" - napisała na wstępie Gaga. "Te sześć osób to malutka część 800 tys. ludzi, którzy w tym roku się zabiją. To więcej niż mieszkańców ma Waszyngton, Oslo lub Kapsztad" - pisała.

"Czasem niektórzy z nich są sławni tak jak Anthony Bourdain lub Kate Spade, co sprawia, że trafiają na nagłówki gazet, ale oni wszyscy byli synami, córkami, kolegami oraz wartościowymi członkami naszych rodzin i społeczności" - czytamy w dalszej części.

Lady Gaga zaapelowała również do przełamania milczenia na temat chorób psychicznych. "Staramy się mówić o tym otwarcie i oferować odpowiednią pomoc i zasoby. W rodzinach i społecznościach często jesteśmy uciszani przez wstyd, gdyż żyjemy w przekonaniu, że chorzy psychicznie są mniej godni i winni własnego cierpienia" - czytamy w tekście Gagi.

"Zamiast traktować tych, którzy zmagają się z problemami psychicznymi, ze współczuciem takim, jakie ofiarujemy chorym i mającym fizyczne problemy, wykluczamy ich, obwiniamy i potępiamy. W zbyt wielu miejscach nie istnieje możliwość wsparcia, a ci, który można leczyć są karani - dosłownie przykuwani do łóżka w nieludzkich warunkach lub odcięci od reszty społeczeństwa bez jakiekolwiek nadziei" - dodała.

"Nie możemy już dłużej pozwolić na to, by milczeć z powodu stygmatyzacji" - zaapelowała wokalistka.



Przypomnijmy, że Lady Gaga wielokrotnie wypowiadała się na temat zdrowia psychicznego. W 2016 roku sama przyznała się, że cierpi na zespół stresu pourazowego. Problemy psychiczne wokalistki są efektem gwałtu, którego padła ofiarą wiele lat temu.



"Powiedziałam dzieciakom, że cierpię na zaburzenie psychiczne. Cierpię na zespół stresu pourazowego. Wyłącznie życzliwość lekarzy oraz rodziny i przyjaciół uratowała mi życie. Teraz najbardziej pomaga mi medytacja, dzięki niej mogę się wyciszyć" - zdradziła.

Samobójstwa zdarzają się na całym świecie, obejmują obie płci i mogą dotyczyć osób w prawie każdym wieku. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na świecie co 40 sekund jedna osoba odbiera sobie życie. Co roku, z tego powodu, populacja naszej planety uszczupla się o prawie 800 tysięcy osób, co stanowi 1,4 proc. wszystkich zgonów. Znacznie więcej ludzi podejmuje próbę samobójczą.

W Polsce w ubiegłym roku śmiercią samobójczą zginęło więcej osób niż w wypadkach drogowych (2 831 ofiar śmiertelnych na drogach). Wśród trzech najczęstszych powodów, dla jakich ludzie postanowili odebrać sobie życie w 2017 roku, znalazły się kolejno: choroba psychiczna / zaburzenia psychiczne, nieporozumienia rodzinne / przemoc w rodzinie oraz zawód miłosny.



