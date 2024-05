Kurski wszedł na scenę Festiwalu w Opolu i się zaczęło. Wybuchł skandal

Oprac.: Daniel Kiełbasa Wiadomości

Już za kilka dni odbędzie się Festiwal w Opolu. W 2024 roku, po tym, jak doszło do zmian w TVP, odbędzie się on pod hasłem "Opole znów łączy", a na scenę wrócą artyści, którzy w ostatnich latach nie byli zapraszani na wydarzenie. W ostatnich edycjach festiwalu nie brakowało kontrowersyjnych momentów. W pamięci widzów zapisał się m.in. rok 2016, kiedy to doszło do nieoczekiwanych sytuacji pierwszego i ostatniego dnia imprezy.

Zdjęcie Jacek Kurski obok Michała Szpaka na Festiwalu w Opolu w 2016 roku / Piotr Kamionka / Reporter