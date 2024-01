Kto zostanie następcą Macieja Balcara w grupie Dżem? "Ja tylko zadałem pytanie"

"Muzycy zespołu DŻEM ( posłuchaj! ) w porozumieniu z wokalistą zespołu, Maciejem Balcarem , postanowili zakończyć realizację wspólnego artystycznego działania z dniem 06.04.2024. Wszystkie zaplanowane koncerty zespołu DŻEM do 06.04.2024 realizowane będą w obecnym składzie. Po tym terminie zespół będzie kontynuował działalność z nowym wokalistą" - taki, dość lakoniczny wpis pojawił się na facebookowym profilu śląskiej grupy 21 grudnia 2023 r.

Pod tym postem błyskawicznie zaroiło się od komentarzy kompletnie zaskoczonych fanów. "To jakiś żarty chyba", "Że co? Nie wierzę", "To tak absurdalne, że nie może być prawdziwie", "Bardzo prosimy o wyjaśnienie" - czytamy.

Zespół od tego czasu w żaden sposób nie odniósł się do tej zaskakującej zmiany. Dzień po informacji o pożegnaniu Balcara pojawiła się tylko grafika z życzeniami świątecznymi.

Kto zostanie następcą Macieja Balcara w Dżemie? "Pytam się"

Nic więc dziwnego, że fani prześcigają się w spekulacjach na temat nazwiska nowego wokalisty. Oliwy do ognia dodał Łukasz Drapała (był jedną z gwiazd ostatniego Sylwestra z Dwójką w Zakopanem) swoim wpisem w mediach społecznościowych.

"No dobra. To kto będzie nowym wokalem Dżemu? Pytam się! Chcę wiedzieć!" - napisał frontman grupy Chemia, znany również z projektu Chevy.

W komentarzach niektórzy uznali, że to właśnie Drapała dołączy do legendarnej formacji, choć żadne jednoznaczne deklaracje z jego strony nie padły. "Ja tylko zadałem pytanie, nic więcej", "Ale gdzie ja napisałem, że tam idę?" - tak odpisuje laureat drugiego miejsca w "The Voice of Poland".

Na podstawie tego wpisu "Super Express" ogłosił Drapałę następcą Balcara. Według nieoficjalnych informacji Interii, te doniesienia nie są jednak prawdziwe. Szczegóły mają być znane na początku tego roku.



Kim jest Łukasz Drapała?

Poza występami w grupie Chemia oraz Chevy Łukasz Drapała śpiewał też w projekcie gitarzysty Kuby Płucisza, pierwszego lidera zespołu IRA. Brał też udział w projekcie w hołdzie Przemysławowi Gintrowskiemu.

Szersza publiczność miała okazję poznać go w "Mam talent", gdzie dotarł do półfinału. Agnieszka Chylińska komplementowała go, twierdząc, że nie może oceniać artysty tej klasy.

Jego pojawienie się w 13. edycji "The Voice of Poland" wywołało niemałe zdziwienie. Część widzów była zaskoczona, że tak doświadczony wokalista próbuje sił w takim programie. Inni nie do końca byli przekonani, że Drapała powinien brać udział w talent show, skoro ma już za sobą lata kariery.

"Do tej pory reprezentowałem niszę rockową, bluesową i przyszedłem tutaj, dlatego, że tego potrzebuję, mimo tych wszystkich demonów, które pojawiają się wokół. Niektóre komentarze twierdzą, że jestem trochę za stary, albo że mam za dużo płyt na koncie. Nie, proszę państwo, to tak nie wygląda. Gdyby wszystko było cudownie, to by mnie tutaj nie było" - przyznał przed występem w ćwierćfinale.

Ostatecznie podopieczny Lanberry zajął drugie miejsce w ścisłym finale. Telewidzowie uznali, że zwycięzcą show TVP został Dominik Dudek.

Dżem - najdłużej działający polski zespół rockowy

Początki działającego do dziś zespołu sięgają 1973 r. W obecnym składzie z założycieli pozostali jedynie bracia Adam (gitara) i Beno (bas) Otrębowie. Od 1979 r. towarzyszy im gitarzysta Jerzy Styczyński. U ich boku występowali ostatnio Maciej Balcar (wokal), Zbigniew Szczerbiński (perkusja) i następca klawiszowca Pawła Bergera (tragicznie zmarłego w wypadku busa w 2005 r.) - Janusz Borzucki.

Z muzyków, którzy przewinęli się przez Dżem nie żyją już Ryszard Riedel (wokalista zmarł w 1994 r. w wieku zaledwie 37 lat), perkusista Michał "Gier" Giercuszkiewicz , perkusista Leszek Faliński i jego brat Tadeusz Faliński (bas), gitarzysta Andrzej Urny i perkusista Aleksander Wojtasiak.



Dotychczasowy studyjny dorobek najdłużej koncertującej obecnie polskiej formacji rockowej zamyka album "Muza" z 2010 r., który pokrył się platyną.