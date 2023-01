Niespodziewana śmierć Lisy Marie Presley zaskoczyła i zdruzgotała jej rodzinę, ale także fanów Elvisa. Córka króla rock'n'rolla była matką czworga dzieci - jej jedyny syn popełnił samobójstwo w 2020 roku, a poza tym miała 33-letnią córkę Riley i 14-letnie bliźniaczki Finley i Harper.

Teraz zagraniczne media zastanawiają się pod czyją opiekę trafią dzieci. Źródła związane z rodziną Presleyów informują portal TMZ, że Michael Lockwood, czyli biologiczny ojciec dzieci, będzie z pewnością walczył o prawa do opieki nad córkami. "Prędzej piekło zamarznie, niż on odda opiekę nad dziećmi" - powiedział informator portalu.

Tu zostanie pochowana Lisa Marie Presley

Kto zaopiekuje się dziećmi Lisy Marie Presley?

W chwili śmierci córka Elvisa była opiekunem dzieci w 60%, a Lockwood 40%. Zgodnie z kalifornijskim prawem, po śmierci matki, to ojciec powinien otrzymać pełnię praw. Problem w tym, że Danny Keough, z którym była Presley uważa się za ojczyma dzieci. Mężczyźni mają bardzo złe relacje, a rodzina już teraz mówi ponoć, że będą chcieli walczyć o prawa do opieki.

Podobne prawo ma Riley Keough, czyli córka Danny'ego i Lisy Marie. Przyrodnia siostra opowiadała w przeszłości, że traktuje swoje siostry "jakby była ich ciocią". "Jesteśmy naprawdę blisko. To zabawna relacja, ponieważ czuje się bardziej jakbym była ich ciocią czy czymś takim, ponieważ jestem o wiele starsza. To są moje siostry, oczywiście, ale mam brata, który jest bliżej mojego wieku i dorastaliśmy razem, więc to jest rodzaj tego, co kojarzy mi się jako rodzeństwo: ktoś, z kim dorastasz. Ale one są jak moje małe dzieci" - mówiła niegdyś w rozmowie z Wonderwall.com.

Możliwe jest także, że o prawa wystąpi Priscilla Presley, czyli ich 77-letnia babcia. Wszyscy wspomnieni mieli spotkać się w dniu śmierci Lisy Marie w domu Priscilli, by wzajemnie wesprzeć się po tym niespodziewanym ciosie.

Lisa Marie Presley doznała zatrzymania akcji serca. Po reanimacji przeprowadzonej przez Danny'ego doszło do śmierci mózgu i kolejnego zatrzymania akcji serca. Wkrótce córka Elvisa zmarła.

