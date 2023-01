"Z ciężkim sercem muszę podzielić się druzgocącą wiadomością, że opuściła nas moja piękna córka Lisa Marie" - napisała Priscilla Presley w komunikacie prasowym dla serwisu "People".

Lekarze przybyli do domu Lisy Marie Presley i od razu przeprowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową - podawał portal TMZ kilka godzin wcześniej. Według anonimowego źródła, na którym opierał się portal, po przewiezieniu do szpitala kobieta została wprowadzona w sztuczną śpiączkę i podłączona do aparatury podtrzymującej życie.

Lisa Marie Presley miała 54 lata. Zaledwie kilka dni temu pojawiła się na rozdaniu Złotych Globów, by wraz z matką, Priscillą, obserwować odbiór nagrody dla najlepszego aktora dla Austina Butlera, który wcielił się w Króla Rock'n'rolla w filmie "Elvis". Jej legendarny ojciec zmarł w 1977 roku w wieku 42 lat na atak serca.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. #66 Pełnia Bluesa: Niemieckie przygody Elvisa Presleya INTERIA.TV

Lisa Marie Presley nie żyje. "Świat stracił dziś rzadki klejnot"

Córkę Elvisa Presleya pożegnało wiele osób związanych ze światem muzyki.

"Lisa Marie, byłaś jedyna w swoim rodzaju. Zabawna jak cholera, inteligentna jak diabli, wrażliwa, utalentowana, dowcipna, wredna, kochająca, hojna, osądzająca, ale zawsze mająca rację, lojalna i uwielbiałaś swoje dzieci. Moje serce pękło dla Ciebie, Twojej pięknej rodziny i Twoich dzieci. Świat stracił dziś rzadki klejnot. Niech twoja dusza spoczywa w pokoju, przyjaciółko" - napisała na Instagramie Pink.

Instagram Post Rozwiń

"Wróciłem do domu późno po koncercie, by usłyszeć tragiczną wiadomość o Lisie Marie Presley. Spotkałem ją tylko kilka razy przelotnie, ale muszę przyznać, że czułem z nią więź. Niewiele osób wie, jak to jest. Wiem, że była wyjątkową osobą. Serce pęka mi na myśl o Priscilli" - napisał Sean Lennon, syn legendarnego Beatlesa.