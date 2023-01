Wybór miejsca pochówku zmarłej w czwartek córka "Króla rock'n'rolla" był tylko formalnością. W Meditation Gardens, czyli przydomowym cmentarzu na terenie posiadłości w Graceland, dwa lata temu pochowano bowiem syna Lisy Marie Presley, Benjamina Keougha, który popełnił samobójstwo. Spoczywa tam też sam Elvis Presley i inni członkowie jego rodziny, w tym rodzice Gladys i Vernon oraz babcia Minnie Mae Hood Presley.

Lisa Marie Presley nie mieszkała w rodzinnej posiadłości w Memphis, gdzie się urodziła, ale udawała się tam co roku na obchody rocznicy urodzin ojca i upamiętnienia jego śmierci. Gdy podano wiadomość o jej śmierci, to właśnie przy bramie Graceland zaczęli gromadzić się fani, by oddać hołd zmarłej - składali tam kwiaty i dzielili się wspomnieniami o córce Elvisa Presleya.

Reklama

Zdjęcie Legendarna rezydencja Elvisa Presleya - w jej ogrodach spocznie Lisa Marie Presley / Mick Hutson / Contributor / Getty Images

To tu pochowają Lisę Marie Presley. Symboliczne miejsce

Wokalistka po raz ostatni odwiedziła Graceland w niedzielę 8 stycznia, by uczcić 88. urodziny ojca. Dwa lata temu w rozmowie z "Daily Mirror" wyznała, że lubi przebywać w owej legendarnej posiadłości i dlatego spędza tam każde święta Bożego Narodzenia. Dodała jednak, że zawsze mrozi ją myśl o tym, "co zawiera cholerny trawnik" na tyłach budynku.

"Wszystkie groby są ustawione w szeregu i jest tam też miejsce, które czeka na mnie, tuż obok babci" - powiedziała o cmentarzu Meditation Gardens. Zapytana, czy uważa, że tam właśnie zostanie pochowana, odparła: "Jestem pewna, że tam skończę. A może zmniejszę sobie głowę i umieszczę ją szklanej kasetce w salonie. W ten sposób ściągnę więcej turystów do Graceland".

Zdjęcie To tu dokładnie spocznie Lisa Marie Presley - na tyłach rezydencji należącej do rodziny Presleyów / Mick Hutson / Contributor / Getty Images

Informację o tym, że Lisa Marie Presley spocznie na cmentarzu na terenie Graceland, potwierdziła oficjalnie firma Elvis Presley Enterprises, która zarządza obecnie majątkiem Elvisa Presleya. Jej przedstawiciel powiedział agencji Associated Press, że zyski z tej działalności zostały umieszczone w funduszu powierniczym, założonym dla trzech córek Lisy Marie Presley. Daty ceremonii pogrzebowej nie została jeszcze ujawniona.

Czytaj też: