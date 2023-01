Robbie urodził się 18 lutego 1953 roku w Winnipeg, był młodszym bratem Randy'ego, czyli współzałożyciela i gitarzysty jednego z najpopularniejszych kanadyjskich zespołów - Guess Who. Randy jednak opuścił tę grupę w maju 1970 roku, u szczytu jej sukcesu - tuż przed tym, jak piosenka grupy "American Woman" znalazła się na szczycie listy przebojów w USA. Po kilku muzycznych projektach ostatecznie wraz z braćmi - Timem i Robbiem dołączył do Freda Turnera tworząc Bachman-Turner Overdrive.



Do największych sukcesów grupy należą albumy z 1973 roku - debiutancki oraz "II". Przebojami stały się utwory "Let It Ride" oraz "Takin' Care of Business". Charakterystycznym dla brzmienia BTO elementem były twarde riffy i mocne harmonie wokalne, które można było słyszeć w niemal każdym amerykańskim radio w latach 70.

Robbie Bachman za perkusją był charakterystyczny także dlatego, że nie rozstawał się ze swoimi dużymi okularami, "aviatorami", które nosił do końca życia. W 1979 roku Randy odszedł z zespołu, a grupa koncertowała bez niego. W 1988 wrócił i występował jeszcze przez trzy lata. W 2004 grupa zakończyła działalnośći, a Robbie Bachman przeszedł na muzyczną emeryturę. W międzyczasie trwał konflikt między braćmi o prawa do nazwy zespołu.

W 2014 Bachman-Turner Overdrive trafiło do kanadyjskiej Hali Sław.

