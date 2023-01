Księżniczka popu sprzedaje luksusową rezydencję. Widok z lotu ptaka robi wrażenie!

Całkiem niedawno, bo w połowie roku 2022, Britney Spears i jej mąż Sam Asghari wprowadzili się do położonej w malowniczej okolicy rezydencji w Calabasas. Jak podaje portal TMZ, gwiazda zdecydowała się już pozbyć swojego lokum i... powrócić do dawnego domu. Wiadomo, dlaczego to zrobiła.

Za rezydencję w Calabasas gwiazda zapłaciła 11,8 mln dolarów (ok. 50 mln złotych) /BACKGRID / Backgrid USA / Forum /Getty Images