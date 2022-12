Ponad rok temu fani Britney Spears świętowali uwolnienie spod kurateli rodziny. Miał to być nowy początek - jej życia oraz kariery. Gwiazda odzyskała wówczas zdolność do czynności prawnych i między innymi mogła zawrzeć związek małżeński.

Wiadomości Britney Spears pozuje nago w wannie. Fani zażenowani opisem Później Britney wyjechała ze świeżo upieczonym małżonkiem na miesiąc miodowy na Hawajach i zamieszczała w sieci nagie lub półnagie zdjęcia. Fani w pewnym momencie zirytowali się na niemal identyczne treści, na których wokalistka zasłaniała jedynie swoje intymne miejsca. Od kilku tygodni Britney na Instagramie zamieszcza zdjęcia wykonane właśnie podczas wypoczynku na plaży lub też stojąc w domu (który według niektórych został jakiś czas temu sprzedany).

Wielkie poruszenie wywołało zamieszczenie postu siostry Spears, Jamie Lynn, z którą dotąd była skłócona. Obserwatorzy nie przebierają w słowach sugerując, że to Sam przejął jej konto.

Instagram Post Rozwiń

Ponadto zauważają, że gwiazda - gdy była jeszcze pod kuratelą ojca - miała wiele planów na podróże i projekty zawodowe. Jak na razie mogą zobaczyć jedynie, jak pozuje wewnątrz domu, albo pokazuje się nago w wannie lub na plaży.

Reklama

"Mówiła, że chce być wolna. Mówiła, że chce jechać na wakacje, że chce jeździć samochodem. Że chce przeżywać przygody... Gdzie jest Britney?" - zastanawia się jednak z fanek w komentarzach.

W nowododanej wiadomości Britney informuje, że jest na pokładzie samolotu do Nowego Jorku, a jeden z fanów zwraca uwagę, że identycznym samolotem w takich samych ciuchach podróżowała dokładnie... 1 grudnia 2021 roku.

Czy jest coś na rzeczy?

Instagram Wideo Rozwiń

Britney Spears uprowadzona przez męża? Fani mnożą teorie spiskowe

Na trop wpadli nie tylko użytkownicy Instagrama, ale także tysiące fanów, którzy korzystają z TikToka. To tam pojawiają się przeróżne teorie, a oliwy do ognia dolewa fakt, że na jednym z nagrań męża księżniczki popu widać blondwłosą kobietę, która ponoć wcale nie jest Britney.

Obserwatorzy zwracają uwagę na dłonie kobiety, którą Asghari trzyma na rękach - na dłoni wokalistki widniał zawsze tatuaż w postaci czarnego trójkąta, którego na ujęciach nie widać. "To z pewnością nie jest Britney. Co z nią zrobiłeś Sam? Gdzie ona jest? Pomogłeś ją zabić?" - bulwersuje się jedna z komentatorek. Inna dodaje: "Sądzę, że zabił Brit, wszystko co dodaje do sieci z nią wygląda jak marne nagranie ze studia" - brzmią makabryczne i przerażające teorie.

Instagram Wideo Rozwiń

Sam Asghari tłumaczy, że nie pokazuje żony w Internecie, bo "szanuje jej prywatność". Ten argument nie przekonuje fanów, którzy w ostatnim czasie zdążyli zobaczyć ją na jej prywatnym koncie całkiem nagą. Mówiąc krótko - nie miała ona nic do ukrycia przed swoimi miłośnikami.

Na innych analizowanych nagraniach słychać, jak Asghari rozmawia ze Spears, ale nigdy nie pokazuje jej twarzy, bo ponoć gwiazda tego nie chce. Można jednak odnieść wrażenie, że realny, mówiony głos Britney Spears różni się od tego, który słyszymy na filmach.

TikTok

Widać, że sytuacja nie daje spokoju jej fanom, którzy doszukują się oszustwa i pragną dowiedzieć się, czy Britney znów jest w sidłach kurateli - tym razem męża. Wszyscy oczekują na to, aż gwiazda sama zabierze głos i ustosunkuje się do plotek. Czy kryje się w nich choć ziarno prawdy?

Czytaj też: