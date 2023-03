Opublikowane na początku roku zestawienie 200 najwybitniejszych postaci sceny muzycznej magazynu "Rolling Stone" wywołało spore poruszenie. Na liście zabrakło kilku nazwisk - np. Celine Dion czy Diany Ross. Niedawno ranking skomentowała Chaka Khan, czyniąc uwagi na temat swoich koleżanek po fachu m.in. Adele i Mariah Carey. Najpierw autorka hitu "Ain’t Nobody" podważyła zdolności piosenkarek, teraz przeprasza za swoje słowa, tłumacząc, że jedyne czemu się sprzeciwia to jakiekolwiek rankingi popularności.

Chaka Khan krytykowała Adele i Mariah Carey? "Nie chciałam nikomu sprawić bólu"

"Ostatnio zapytano mnie o listę 'największych piosenkarzy i piosenkarek wszech czasów' i zamiast kwestionować potrzebę takiej listy, zostałam skonfrontowana z innymi artystami i złapałam przynętę" - zaczęła swój wpis na Instagramie Khan, nawiązując do niedawnej rozmowy w podcaście "The Originals".

"Jako artyści jesteśmy niesprawiedliwie umieszczani w kategoriach, rankingach, listach. Bycie artystą czy muzykiem to nie zawody. To dar, za który jestem naprawdę wdzięczna. Nie chciałam nikomu sprawić bólu, ani nikogo urazić. Wszystkich, którzy się tak poczuli, szczerze przepraszam" - dodała ośmiokrotna laureatka Grammy.

W minionym tygodniu Khan została zaproszona do podcastu "The Originals" z Andrew Goldmanem. Godzinną rozmowę dziennikarz rozpoczął od rzeczonego zestawienia magazynu "Rolling Stone", w którym artystka znalazła się na 29. pozycji wyprzedzając Davida Bowie, Kurta Cobaina, Tinę Turner czy Janis Joplin. Piosenkarka na początku zupełnie nie skojarzyła, że chodzi o najważniejszy muzyczny ranking, do którego, jak się okazało nie przywiązuje zbyt dużej wagi. "Co to za lista?" - spytała artystka wprawiając gospodarza audycji w wyraźne zmieszanie. Szybko wyjaśniła, że podobne zestawienia i oceny innych jej nie interesują, mimo to z dużym zadowoleniem przyjęła podsumowanie jej 50 - letniej kariery zamieszczone w rankingu.

"Gdybym nie wiedziała, że chodzi o mnie, uznałbym, że tej osobie należy się przynajmniej piąta pozycja" - stwierdziła. Zachęcony tym komentarzem Goldmanem zaproponował jej, że wymieni tych artystów, którzy ją wyprzedzili. Pierwsze dwa miejsca, które zajęły Aretha Franklin i Whitney Houston w uznaniu artystki są jak najbardziej zasłużone. Sprzeciwiła się natomiast wysokiej, piątej pozycji Mariah Carey.

"Do diabła, nie!" - odparła Khan słysząc nazwisko Carey. "To musiała być jakaś łapówka, czy coś w tym stylu" - dodała, sprzeciwiając się ocenie redakcji magazynu.

Humoru nie poprawiły jej również nazwiska Adele i Mary J. Blige, które zajęły wyższe pozycje w zestawieniu artystów wszech czasów. Określając niecenzuralnym słowem osoby, które ułożyły ranking, stwierdziła, że: "są ślepi jak nietoperze i chyba potrzebują aparatów słuchowych. Czy to dzieci Helen Keller (niewidoma i niesłysząca amerykańska pisarka - przyp. red.)?" - skwitowała, dodając, że co poniektórzy artyści uwzględnieni w zestawieniu nie potrafią śpiewać.

Słowa Khan szybko obiegły zagraniczne media, co zapewne skłoniło ją do zamieszczenia krótkiego sprostowania i przeprosin.

