Kosmiczne kwoty na aukcjach WOŚP. "Jestem w szoku"

34. finał WOŚP odbył się 25 stycznia. W tym roku celem akcji była pomoc gastroenterologii dziecięcej, która zajmuje się chorobami układu pokarmowego u najmłodszych. Jak podaje fundacja, na koncie zebrało się już 43 782 710zł, natomiast kwota deklarowana to ponad 183 miliony.

WOŚP 2026: aukcje gwiazd wciąż trwają

Największą kwotę odnotowała do tej pory aukcja założona przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę, czyli "wagary". "Są takie spotkania, które nie trafiają do kalendarzy i wymykają się codziennym zasadom. Zwycięzcy tej licytacji spędzą czas w prywatnym świecie Omeny Mensah i Rafała Brzoski - dokładnie tam, gdzie na co dzień bywają tylko najbliżsi" - czytamy w opisie wydarzenia. Obecnie (stan na 27.01) cena to 265 250 zł, a aukcja trwa do 16 lutego.

Taką samą kwotę - 120 250 zł - odnotowały rakieta i ręcznik z Wimbledonu 2025 od Igi Świątek oraz proponowane przez Donalda Tuska złote korki i spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nocowanka z Julią Wieniawą osiągnęła kwotę 100 250 zł. Ta propozycja wywołała spore kontrowersje. "Zabiorę Ciebie i grupę Twoich znajomych (do 5 osób) na nocowankę w jednym z malowniczych, chillowych miejsc na mapie Mazowsza. W planie m.in kolacja, wspólny maraton filmowy, karaoke, zdrowe przekąski i poranne aeroby" - napisała gwiazda.

Internauci z kolei stwierdzili, że nie jest to zbyt odpowiedzialne posunięcie. "Trochę ryzykowne zapraszać do siebie do domu zupełnie obcą osobę na nocowanie" - napisała na platformie X (dawny Twitter) Anna Maria Żukowska, posłanka Nowej Lewicy.

"Zdaję sobie sprawę, że część osób dopisuje do tej aukcji własne scenariusze i podteksty, które nie mają nic wspólnego z jej rzeczywistym przebiegiem. Wystarczy jednak sięgnąć do opisu aukcji, by zobaczyć, że jej charakter od początku był jasno określony, transparentny i oparty na wspólnym spędzeniu czasu w bezpiecznej formule. Sensacyjne interpretacje mówią więc więcej o wyobraźni komentujących niż o samej inicjatywie. To ma być pozytywne spotkanie i realne wsparcie dla WOŚP" - odpowiedziała Wieniawa w rozmowie z Pudelkiem. Aukcja trwa do 13 lutego.

Taką samą cenę trzeba zapłacić za polskiego Fiata 127p z 1973 roku. Nieco poniżej 100 tysięcy - dokładnie 90 750 zł - kosztuje występ w zespole Dawida Podsiadło podczas koncertu na PGE Narodowym. "Wyobraź to sobie: 80 tysięcy ludzi, odpowiednie napięcie w powietrzu, moment ciszy… i nagle wszystkie światła idą w Twoją stronę. Twój moment." - zachęca wokalista. Występ na Stadionie Narodowym można licytować do 16 lutego.

WOŚP 2026: aukcja Macieja Musiała zakończona! "Jestem w szoku"

Furorę zrobiła też propozycja Macieja Musiała. "Hej, wybiorę się z tobą (albo osobą, dla której wylicytujesz aukcję) na studniówkę, wesele znajomych lub domówkę. Zatańczymy sobie razem poloneza. Mogę być w oryginalnym stroju z filmu 'Pan Tadeusz'. Ale jeśli zachcesz, może być też garnitur. Przez resztę wieczoru - potowarzyszę. Jeśli zajdzie potrzeba, znam kawałek inwokacji i trochę tańczę (...). Jeśli nie masz studniówki, wesela ani innej okazji możemy też strzelić poloneza pod Twoim osiedlowym sklepikiem" - przekazał aktor.

Aukcja już się zakończyła, a Musiał nie ukrywa zaskoczenia. Dzień przed końcem licytacji kwota wynosiła 55 tysięcy. Ostatecznie zwycięzca zapłacił 100 749,99 zł. "Jestem w szoku, ale nie ukrywam, że bardzo się cieszę, bo cel aukcji jest szczytny" - mówił aktor w rozmowie z Faktem.

