Ed Sheeran ma za sobą dwa koncerty w Polsce. 12 i 13 lipca zagrał na Polsat Plus Arenie w ramach "Mathematics Tour". Wokalista zaśpiewał wówczas swoje największe hity, m.in. "Shape of You", "Perfect", "Thinking out Loud", "Sing" i "Castle on the Hill". Teraz fani będą mieli kolejną okazję do posłuchania wokalisty na żywo, bowiem w przyszłym roku ponownie przyleci do naszego kraju!