Polska poznała Roxie Węgiel na początku 2018 roku, gdy ta pojawiła się w pierwszej polskiej edycji programu " The Voice Kids ". Już od przesłuchań w ciemno młoda piosenkarka zbierała same pochwały. Roksana zaśpiewała wtedy przebój Beyoncé , zatytułowany " Halo ", co zagwarantowało jej udział w kolejnych etapach programu. W finale show, który młoda wokalistka ostatecznie wygrała, zaprezentowała piosenkę " Żyj ". Utwór doczekał się teledysku i stał się pierwszym oficjalnym singlem Roksany.

Młoda wokalistka z Jasła wygrała Eurowizję Junior 2018, która odbyła się 25 listopada 2018 roku w Mińsku na Białorusi z udziałem przedstawicieli 20 państw. Laureatka pierwszej edycji "The Voice Kids" z utworem "Anyone I Want to Be" wystąpiła jako ostatnia i zdobyła najwięcej punktów, a później jej kariera zaczęła rosnąć w błyskawicznym tempie. Oprócz działań muzycznych, Roxie skupiała się na kilku programach telewizyjnych, takich jak "Dance Dance Dance" czy "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". W połowie 2024 roku stanęła na ślubnym kobiercu, gdzie razem z ukochanym, Kevinem Mglejem, powiedzieli sobie sakramentalne "tak".