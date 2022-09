Kombi kontra Kombii: Wojna na oświadczenia. "Taki jest stan prawny"

Przypomnijmy w skrócie historię sporu - początki grupy Kombi to połowa lat 70. Wówczas to po zmianie składu zespołu Akcenty (jej liderem był Sławomir Łosowski) postanowiono zmienić również nazwę i tak pojawiła się grupa Kombi. Razem z grającym na instrumentach klawiszowych liderem Sławomirem Łosowskim grali perkusista Jan Pluta, wokalista i gitarzysta Grzegorz Skawiński oraz basista Waldemar Tkaczyk.

Działalność formacji została zawieszona na początku lat 90. - podczas wyjazdu do USA Skawiński i Tkaczyk podjęli decyzję o odejściu na rzecz projektu Skawalker (później przekształconego w grupę O.N.A. z Agnieszką Chylińską w roli wokalistki). Z powodu problemów zdrowotnych żony - Łucji (chorowała na stwardnienie rozsiane, zmarła w 2015 r.), Łosowski zdecydował się zawiesić Kombi.

W 2003 r. powstała grupa Kombii, założona przez Skawińskiego, Tkaczyka i zmarłego w 2013 r. Plutę, z którymi nagrał on w latach 80. najważniejsze albumy swojego zespołu oraz hity "Kochać cię - za późno", "Słodkiego, miłego życia", czy "Królowie życia". Łosowski nie wziął wtedy udziału w reaktywacji, a jego byli koledzy postanowili kontynuować działalność pod nieco zmodyfikowaną nazwą (prawa do marki Kombi należą do Łosowskiego).

Łosowski za namową fanów wrócił do koncertowania. Początkowo instrumentalnie, później z wokalistą Zbigniewem Filem pod szyldem Łosowski. W 2013 r. projekt klawiszowca zmienił nazwę na Kombi Łosowski. To wtedy lider złożył wniosek o rejestrację nazwy Kombi w Urzędzie Patentowym RP.

We wrześniu 2014 r. zespół powrócił do nazwy Kombi - u boku Sławomira Łosowskiego występują jego syn Tomasz Łosowski (perkusja, także TTR2), wokalista Zbigniew Fil (laureat drugiej edycji "Drogi do gwiazd", jako instrumentalista współpracował z m.in. Budką Suflera, Pilichowski Band i Kukla Band) oraz basista Karol Kozłowski.

Kombi kontra Kombii: Sławomir Łosowski i Grzegorz Skawiński walczą o prawa do nazwy

Od kiedy zespoły funkcjonują na rynku jednocześnie, zdarzały się nawet kuriozalne sytuacje, kiedy oba projekty występowały z tą samą piosenką na imprezach sylwestrowych dwóch różnych stacji telewizyjnych, co wprowadzało widzów w jeszcze większą konsternację.

Zdjęcie Zbigniew Fil (Kombi) w 2019 r. często był mylony z Grzegorzem Skawińskim / Karol Makurat / Reporter

Liderzy zespołów od lat walczą o prawo do używania nazwy Kombi. Sprawa trafiła do europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, gdzie Sławomir Łosowski odwołał się od decyzji Izby Odwoławczej, która we wrześniu 2021 r. postanowiła, że Grzegorz Skawiński ma prawo do używania unijnego znaku towarowego Kombi.

Wyrokiem z 7 września 2022 r. Trybunał oddalił skargę Łosowskiego, obciążając go kosztami postępowania, tłumacząc, że "dowody przedstawione przez skarżącego w celu wykazania istnienia wyłącznego prawa podmiotowego do nazwy Kombi nie miały znaczenia dla sprawy oraz, po drugie, że w niniejszym wypadku istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd".

Po tym wyroku oba zespoły wystosowały oświadczenia. Adwokat dr Krzysztof Czub (pełnomocnik Sławomira Łosowskiego) podkreśla, że sprawa odnosi się do konkretnego znaku towarowego, a nie do nazwy Kombi.

"W ocenie Sądu UE ta sprawa, która ma podstawowe znaczenie, może być rozstrzygnięta tylko przez sądy powszechne w Polsce. Jest to bowiem w istocie spór o cywilne prawa podmiotowe, a ściślej o ochronę praw chroniących dobra osobiste w postaci prawa do nazwy zespołu, a nie spór o znak towarowy" - czytamy.

"Sławomir Łosowski używa obecnie nazwy Kombi przede wszystkim w kontekście własnego nazwiska, nawiązując do chronionego na jego rzecz znaku towarowego Kombi Łosowski. Ma to zapewnić dostateczne odróżnienie się w sytuacji współistnienia na rynku dwóch łudząco podobnych nazw: Kombi i Kombii" - dodaje dr Czub.

Swoje oświadczenie wystosowała również konkurencyjna grupa Kombii.

"Z uwagi na wyłączny charakter przysługujących nam praw, organizowanie jakichkolwiek koncertów lub innych imprez artystycznych z udziałem zespołu muzycznego p. Sławomira Łosowskiego pod nazwą KOMBI lub z wykorzystaniem tej nazwy oraz ich reklama i promocja będzie stanowić naruszenie. Taki jest stan prawny" - podkreślają muzycy.

"Wierzymy, że wyrok z 7 września 2022 r. przyczyni się do uporządkowania sytuacji, której ofiarą była przede wszystkim zdezorientowana publiczność" - kończą.

Dorobek Kombi zamyka studyjna płyta "Minerał życia" z grudnia 2021 roku. W zeszłym roku także Kombii podzieliło się z fanami nowym materiałem zebranym na albumie, pt. "5".

