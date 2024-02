Kinny Zimmer , czyli autor "Rozmazanej kreski" - jednego z największych viralowych hitów ostatnich lat - powraca z nowym numerem. "WINDA" jest już dostępna na serwisach streamingowych.

W ostatni dzień lutego odbyła się premiera pierwszego po dłuższej przerwie singla rapera. Artysta po raz pierwszy od czasu debiutanckiego albumu ma okazję z refleksją spojrzeć na ostatnie lata i opowiedzieć, jak wyglądały z jego perspektywy.

Za produkcję utworu odpowiada Kaptur, a gościnnie w klipie dostępnym na kanale wytwórni SBM pojawili się Białas, Young Leosia, Guzior oraz Książulo. Do utworu powstał także teledysk, który wyreżyserował Igor Ignacy Leśniewski.

Kim jest Kinny Zimmer?

Kinny Zimmer to odkrycie sceny hip-hopowej z 2021 roku. Przełomowym momentem jego kariery było dołączenie do akcji SBM Starter oraz utwór "Rozmazana kreska", do którego artysta nawiązuje w swoim najnowszym singlu.



Na początku 2022 Kinny oficjalnie dołączył do wytwórni SBM, publikując swój pierwszy utwór "Benz-Dealer" ze zwrotką Quebonafide, a następnie wziął udział w projekcie "Hotel Maffija 2". Kolejnym ważnym momentem w karierze artysty było wydanie debiutanckiej płyty pt. "LETNISKO" w 2022. Album już w dniu premiery pokrył się złotem, a po pierwszym tygodniu był najczęściej słuchaną polską płytą na Spotify.