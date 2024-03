Kim jest przystojniak u boku Shakiry? "Kobiety już nie płaczą"

Od czasu płyty "El Dorado" z 2017 r. Shakira co jakiś czas wypuszczała nowe single. Status hitów zdążyły zdobyć premierowe piosenki "Te Felicito" (z Rauwem Alejandro), "Monotonia" (z Ozuną), "Acrostico" i "Copa Vacia" (z Manuelem Turizo).

Najgłośniej było jednak o utworze "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" ( sprawdź! ) nagrany z Bizarappem. To diss nagrany przez kolumbijską gwiazdę na jej byłego partnera, piłkarza Gerarda Pique. Były obrońca FC Barcelony zdradził 47-letnią obecnie Shakirę z dużo młodszą kobietą, 23-letnią studentką i hostessą Clarą Chią Marti, pracującą w jego firmie produkcyjnej.

Shakira bierze odwet na Gerardzie Pique. Co już wiemy o nowej płycie?

Piosenka zemsty, jak już się ją określa, nakreśliła obraz minionej relacji i potwierdziła plotki o zdradzie Pique. Kolejne single jedynie umacniały pozycję Shakiry nie tylko na scenie latino, ale i międzynarodowej. Dlatego 2023 rok zamknęła z 14 pobitymi rekordami Guinnessa na koncie, tytułem Kobiety Roku, który przyznał jej magazyn "Billboard" i z nagrodą za całokształt pracy artystycznej, którą odebrała podczas wrześniowej gali MTV Video Music Awards.

W dniu premiery płyty "Las Mujeres Ya No Lloran" (Kobiety już nie płaczą) do sieci trafił duet Shakiry z Cardi B - "Puntería" ( sprawdź! ). W teledysku Kolumbijkę w objęcia bierze brytyjski aktor Lucien Laviscount. 31-latek znany jest z m.in. drugiego sezonu hitu Netflixa "Emily w Paryżu".

Cardi B współpracę z Shakirą nazywa wprost "spełnieniem marzeń". "Wiedziałam, że kiedyś ten dzień nadejdzie. Bóg jest dobry" - podkreśla raperka.



Clip Shakira Puntería - feat. Cardi B

"Musiałam zebrać cząstki siebie i złożyć je z powrotem - to muzyka była klejem, dzięki którym to się udało" - opowiada Shakira o pracy nad nową płytą.

"Pisząc każdą z piosenek, odbudowywałam siebie. Gdy je śpiewałam, moje łzy zamieniały się w diamenty, a moja wrażliwość w siłę" - wyznała we wpisie na Instagramie, a całość była zapowiadana jako pokrzepienie dla kobiecych serc. Hasło "Las Mujeres Ya No Lloran" - "Kobiety już nie płaczą" bezpośrednio nawiązuje do wersu ze wspomnianego utworu zemsty: "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", co w wolnym tłumaczeniu oznacza: "kobiety już nie płaczą, kobiety zarabiają pieniądze".

Na płycie poza Cardi B towarzyszą jej także "król współczesnego reggaetonu" Rauw Alejandro, zespół Grupo Frontera (laureat dwóch Latin Grammy Awards), portorykański piosenkarz Ozuna, Karol G, Manuel Turizo czy reprezentujący muzykę meksykańską zespół Fuerza Regida. Z kolei w balladzie ⁠"Acróstico" (nazwanej "matczynym listem miłosnym") wspierają ją synowie ze związku z Gerardem Pique - 11-letni Milan i 9-letni Sasha.

Shakira i nowa płyta "Las Mujeres Ya No Lloran" (tracklista):

1. "⁠⁠Puntería" x Cardi B

2. ⁠"La Fuerte" x Bizarrap

3. ⁠"Tiempo Sin Verte"

4. ⁠"Cohete" x Rauw Alejandro

5. ⁠"(Entre Paréntesis)" x Grupo Frontera

6. ⁠"Cómo Dónde y Cuándo"

7. ⁠"Nassau"

8. ⁠"Última"

9. "Te Felicito" x Rauw Alejandro

10. "Monotonía" x Ozuna

11. ⁠"Bzrp Music Sessions, Vol. 53"

12. "TQG" x Karol G

13. ⁠"Acróstico" x Milan + Sasha

14. ⁠"Copa Vacía" x Manuel Turizo

15. "⁠El Jefe" x Fuerza Regida

16. ⁠"Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Remix Tiësto)"

17. "Punteria" (Vinyl Version).