Keith Flint (The Prodigy) nie żyje. DJ Mayumi przerwała milczenie

"Nie jestem tą DJ Mayumi, która jest żoną zmarłego Keitha Flinta" - czytamy na instagramowym profilu DJ Mayumi.

Keith Flint i Mayumi Kai w 2009 r. /Dave M. Benett /Getty Images

Przypomnijmy, że zmarły w poniedziałek (4 marca) Keith Flint od grudnia 2006 r. był mężem japońskiej DJ-ki i modelki Mayumi Kai. Ślub wzięli po zaledwie kilku miesiącach znajomości, a na początku nawet ze sobą nie rozmawiali, bo Mayumi nie znała angielskiego.

Gwiazdor The Prodigy przyznawał w wywiadach, że przez wszystkie lata byli ze sobą bardzo szczęśliwi. Flint twierdził, że to jego żona wyciągnęła go z narkotykowego nałogu.



Z internetowych serwisów dowiedzieliśmy się, że pochodząca z Tokio Mayumi Kai o śmierci męża miała dowiedzieć się od kolegów Flinta i z mediów społecznościowych.

Tymczasem na instagramowym profilu DJ Mayumi pojawił się zaskakujący komunikat. Okazuje się, że ta japońska DJ-ka to nie ta sama osoba, co żona Keitha Flinta.

"Uwaga wszyscy, zaszło ogromne nieporozumienie. Nie jestem DJ Mayumi, która jest żoną zmarłego muzyka Keitha Flinta. Z pomocą tłumacza zorientowałam się o co chodzi w komentarzach. Śmierć Keitha bardzo mnie zasmuciła. Jestem wielką fanką Prodigy i wielokrotnie grałam ich piosenki. Sercem jestem z rodziną Kietha, jego przyjaciółmi i fanami! Będziemy za nim ogromnie tęsknić - niech jego muzyka żyje na zawsze" - napisała DJ Mayumi, udostępniając zdjęcie zmarłego wokalisty i tancerza.

W brytyjskich mediach pojawiły się informacje, że zaledwie kilka dni wcześniej Flint rozstał się z Mayumi Kai. Od pewnego czasu muzyk zmagał się z depresją i możliwe, że ponownie sięgnął po narkotyki. Wystawił także na sprzedaż dom, w którym niegdyś mieszkał ze swoją partnerką.



Keith Flint (1969 - 2019) 1 14 Keith Flint zmarł w wieku 49 lat Autor zdjęcia: Mick Hutson Źródło: Getty Images 14

49-letni wokalista i tancerz przez swoich kolegów z zespołu został określony "prawdziwym pionierem, innowatorem i legendą".

Na oficjalnym profilu na Instagramie wiadomość o śmierci Flinta potwierdził Liam Howlett.

"Nie mogę uwierzyć w to, co mówię, ale nasz brat Keith odebrał sobie życie w weekend. Jestem zszokowany, wściekły, zmieszany i mam złamane serce... Spoczywaj w pokoju, bracie" - napisał.

Wcześniej Keith Flint spotykał się z m.in. Gail Porter i raperką Jentiną Chapman.

W listopadzie 2018 r. ukazał się siódmy studyjny album The Prodigy - "No Tourists".

Keith Flint 17 września skończyłby 50 lat.

11 utworów The Prodigy znalazło się w Top 10 brytyjskiej listy przebojów. Piosenki "Firestarter" i "Breathe" dotarły na sam szczyt.

Zespół The Prodigy wielokrotnie występował w Polsce na największych festiwalach - Jarocin 2016, Open'er 2009 i 2015, Orange Warsaw 2012 i 2014, Przystanek Woodstock 2011, Coke Live 2008, a także na swoich koncertach.

